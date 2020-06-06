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  • 6 июнь 2020 12:40
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Новое назначение в городском хокимияте

Согласно решению  городского хокима  от 2 июня этого года, Эргашев Сухроб Ашрапович назначен советником хокима Самарканда по вопросам  повышения  эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке.

 

Эргашев Сухроб родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2003 году окончил Национальный университет Узбекистана. По специальности политолог.

 

С 2019 года по настоящее время С. Ашрапович работал главным специалистом заместителя хокима Самарканда по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.


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