Новое назначение в городском хокимияте

Согласно решению городского хокима от 2 июня этого года, Эргашев Сухроб Ашрапович назначен советником хокима Самарканда по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке.

Эргашев Сухроб родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2003 году окончил Национальный университет Узбекистана. По специальности политолог.

С 2019 года по настоящее время С. Ашрапович работал главным специалистом заместителя хокима Самарканда по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.