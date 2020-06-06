В Ургуте осужден гражданин, нарушивший карантинные правила и скрывшийся от сотрудников ОВД

Ургутский районный суд по административным делам оштрафовал на сумму в размере четырех базовых расчетных величин местного жителя А.Х., который попытался сбежать от правоохранительных органов при задержании.

Дело было расследовано сотрудниками Управления координации деятельности Ургутского РОВД.

Суд установил, что 1 июня 2020 года в 11:10 утра гражданин А.Х. прогуливался в общественном месте на территории махалли «Навбог», которая внесена в «красную зону», без маски, сообщил председатель районного суда Акмал Саидов .

Сотрудники правоохранительных органов А.Рузикулов и М.Тоиров объяснили , что он нарушил карантинные правила в условиях пандемии коронавируса. Для выяснения личности и обстоятельств мужчина был доставлен в отделение РОВД на автомобиле марки «УАЗ», предназначенном для рейда по выявлению нарушителей.

Однако уроженец Ургута по прибытию в отделение вышел из машины и начал убегать, не реагируя на требования сотрудников остановиться.

Согласно решению Ургутского районного суда по административным делам от 4 июня 2020 года, гражданин Х.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 54 и статьей 194 Кодекса об административных правонарушениях Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса А.Х. был оштрафован на 4 БРВ.