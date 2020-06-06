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  • 6 июнь 2020 11:36
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В Ургуте осужден гражданин, нарушивший карантинные правила и скрывшийся от сотрудников ОВД

Ургутский районный суд по административным делам оштрафовал  на сумму в размере четырех базовых расчетных величин местного жителя А.Х., который попытался сбежать от правоохранительных органов при задержании.

 

В Ургуте осужден гражданин, нарушивший карантинные правила и скрывшийся от сотрудников ОВД

 

Дело было расследовано сотрудниками Управления координации деятельности Ургутского РОВД.

 

Суд установил, что 1 июня 2020 года в 11:10 утра гражданин А.Х. прогуливался в общественном месте на территории махалли «Навбог», которая внесена  в  «красную зону», без маски, сообщил председатель районного суда Акмал Саидов .

 

Сотрудники правоохранительных органов А.Рузикулов и М.Тоиров объяснили , что он нарушил карантинные правила в условиях пандемии коронавируса. Для выяснения личности и обстоятельств мужчина был доставлен в отделение РОВД  на автомобиле  марки «УАЗ», предназначенном для рейда по выявлению нарушителей.

 

Однако уроженец Ургута по прибытию в отделение вышел из машины и начал убегать, не реагируя на требования сотрудников остановиться.

 

Согласно решению Ургутского районного суда по  административным делам от 4 июня 2020 года, гражданин Х.А.  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 54 и статьей 194 Кодекса об административных правонарушениях Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса А.Х.  был оштрафован на  4 БРВ.


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