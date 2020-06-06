 Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

Как сообщалось раннее, на территории Самаркандского района будет создана "туристическая деревня” образцового типа "Конигиль”.

На сегодняшний день уже начаты практические работы. В частности, с 4 июня текущего года рабочая группа департамента по развитию туризма Самаркандской области совместно с ответственными лицами махалли «Конигиль» проводит встречу с местными жителями и изучает окружающую местность .

В процессе обхода выявлены мастера-ремесленники в области ткачества, вышивки, рукоделия, шелководства, хлебопекарства и др. Помимо этого, местные жители выразили заинтересованность в организации семейных гостевых домов. Практические работы по созданию «туристической деревни» продолжаются.