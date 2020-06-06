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  • 6 июнь 2020 10:38
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Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

Как сообщалось раннее, на территории Самаркандского района будет создана "туристическая деревня” образцового типа "Конигиль”.

 

Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

 

На сегодняшний день уже начаты практические работы.  В частности, с 4 июня текущего года рабочая группа департамента по развитию туризма Самаркандской области совместно с ответственными лицами махалли «Конигиль» проводит встречу с местными жителями и изучает окружающую местность .

 

Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

 Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандской области

 

В процессе обхода выявлены мастера-ремесленники в области ткачества, вышивки, рукоделия, шелководства,  хлебопекарства и др. Помимо этого, местные жители выразили заинтересованность в организации семейных гостевых домов. Практические работы по созданию «туристической деревни» продолжаются.


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