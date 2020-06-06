Самарканд экспортировал около 33 тонн строительных материалов

Строительная отрасль является одной из областей с большим потенциалом для поддержания экономической стабильности.

Как отмечалось на видеоконференции 20 апреля под председательством Президента Республики Узбекистан, посвященной полноценной работе предприятий промышленности, отраслей строительства и инфраструктуры, строительная отрасль является одним из «движущих факторов», обладающих огромным потенциалом для смягчения последствий пандемии коронавируса, занятости и экономической стабильности.

Поэтому современные тенденции в строительной отрасли, ее роль в экономике Узбекистана, работа, проводимая для поддержки сферы в случае пандемии, результат принятых нормативных актов имеют большое значение.

В частности, 19 мая 2020 года принято решение № ПП-4718 «О мерах по ускорению работ по строительству многоэтажных домов в регионах». Согласно указу, ряд строительных материалов, машин и оборудования были освобождены от таможенных пошлин.

В этом отношении в Самаркандской области наблюдаются значительные перемены. Несмотря на карантин,в регионе возобновлены благоустроительные и ремонтные работы, возводятся жилые дома, реконструируются старые объекты. Немало сделано и в области экспорта строительных материалов.

По данным Государственного таможенного комитета по Самаркандской области, за первые 5 месяцев этого года ряд предприятий, действующих в регионе, экспортировали строительные материалы- гипс, известь, шпатлевка- весом около 33 тонн и стоимостью 14 миллионов 393 тысячи долларов США.

Экспортные операции осуществлены таможенным постом внешнеэкономической деятельности «Улугбек» через 13 действующих железнодорожных станций региона. Процесс оформления проходил в режиме онлайн. Большая часть продукции экспортирована в страны СНГ, а также в соседний Казахстан, Таджикистан и Афганистан.