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  • 6 июнь 2020 9:48
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Самарканд экспортировал около 33 тонн строительных материалов

Строительная отрасль является одной из областей с большим потенциалом для поддержания экономической стабильности.

 

Самарканд экспортировал около 33 тонн строительных материалов

 

Как отмечалось на видеоконференции 20 апреля под председательством Президента Республики Узбекистан, посвященной полноценной работе предприятий промышленности, отраслей строительства и инфраструктуры, строительная отрасль является одним из «движущих факторов», обладающих огромным потенциалом для смягчения последствий пандемии коронавируса, занятости и экономической стабильности.

 

Поэтому современные тенденции в строительной отрасли, ее роль в экономике Узбекистана, работа, проводимая для поддержки сферы в случае пандемии, результат  принятых нормативных актов имеют большое значение.

 

В частности, 19 мая 2020 года принято решение № ПП-4718 «О мерах по ускорению работ по строительству многоэтажных домов в регионах». Согласно указу, ряд строительных материалов, машин и оборудования были освобождены от таможенных пошлин.

 

В этом отношении в Самаркандской области наблюдаются значительные перемены. Несмотря на карантин,в регионе  возобновлены благоустроительные и ремонтные работы, возводятся жилые дома, реконструируются старые объекты. Немало сделано и в области экспорта строительных материалов.

 

По данным Государственного таможенного комитета по  Самаркандской области, за первые 5 месяцев этого года ряд предприятий, действующих в регионе, экспортировали строительные материалы- гипс, известь, шпатлевка- весом около 33 тонн и стоимостью 14 миллионов 393 тысячи долларов США.

 

Экспортные операции осуществлены таможенным постом внешнеэкономической деятельности «Улугбек» через 13 действующих железнодорожных станций региона. Процесс оформления проходил в режиме онлайн. Большая часть продукции экспортирована в страны СНГ, а также в соседний Казахстан, Таджикистан и Афганистан.


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