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  • 6 июнь 2020 9:41
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В Самарканде приступили к установке «умных» счетчиков газа

23 бригады ООО "Худудгаз Самарканд” приступили к установке потребителям  газовых счетчиков нового поколения.  В городе Самарканде в настоящее время замена приборов учета проводится в  махаллях Турон, Богисарой, Сайкал, в городе Каттакургане в махалле  Яккабог.

 

В Самарканде приступили к установке «умных» счетчиков газа

 

Согласно предоставленной информации установка новых счетчиков газа проводится для населения бесплатно. Газовые счетчики нового поколения один раз в 10 лет будут проходить лабораторную проверку также за счет газовых компаний. 

 

Приборы учета газа нового поколения  будут работать   в режиме онлайн, извещать потребителей об истекающем лимите средств на счету путем звукового сигнала или СМС. 

 

В настоящее время  в Самаркандскую область поступило около 7 000 «умных» счетчиков. Программа замены приборов учета газа рассчитана до конца 2021 года.

Пресс- служба

 ООО  "Худудгаз Самарканд”


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