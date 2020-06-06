В Самарканде приступили к установке «умных» счетчиков газа

23 бригады ООО "Худудгаз Самарканд” приступили к установке потребителям газовых счетчиков нового поколения. В городе Самарканде в настоящее время замена приборов учета проводится в махаллях Турон, Богисарой, Сайкал, в городе Каттакургане в махалле Яккабог.

Согласно предоставленной информации установка новых счетчиков газа проводится для населения бесплатно. Газовые счетчики нового поколения один раз в 10 лет будут проходить лабораторную проверку также за счет газовых компаний.

Приборы учета газа нового поколения будут работать в режиме онлайн, извещать потребителей об истекающем лимите средств на счету путем звукового сигнала или СМС.

В настоящее время в Самаркандскую область поступило около 7 000 «умных» счетчиков. Программа замены приборов учета газа рассчитана до конца 2021 года.

Пресс- служба

ООО "Худудгаз Самарканд”