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  • 5 июнь 2020 12:00
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Сценарии при возобновлении путешествий

Более 40 человек из 10 стран мира приняли участие в  Международной онлайн-конференции    «Туризм в 21 веке: инновации, цифровые технологии, инклюзивный рост», проведенной  Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма своместно с зарубежными институтами. 

 

Основной организатор мероприятия- Международный университет туризма   «Шелковый путь»в Самарканде. Учебное заведение было создано в 2018 году для подготовки будущих кадров  в сфере  туризма  в соответствии со всеми  мировыми стандартами.

 

На двухдневной конференции были обсуждены вопросы  создания международной платформы для обмена опытом научно-методических и практических рекомендаций, а также обобщения научных исследований, выявление направлений внедрения инновационных идей и цифровых технологий для ускоренного развития сферы туризма и инклюзивного экономического роста.

 

Выступавшие осветили актуальные задачи, подчеркнув важность туризма для мировой экономики, и современные проблемы, возникающие в связи с пандемией Covid- 19.   Профессора  из Японии Джозеф М. Шир и Сандип Валия из Индии отметили,  что в будущем  следует ожидать серьезных изменений в туризме, поэтому нужно принять  стратегию его дальнейшего развития.

 

Сценарии при возобновлении путешествийЭрдоган Экиз из Марокко предположил, что придется  иметь дело со многими сценариями-от оптимистического, в котором пандемия закончится в июле этого года, до негативного, где, возможно, она продлится до конца декабря.  Иностранный лектор Международного университета  «Шелковый путь» доктор  Славомир Вроблевски из Польши уделил внимание инновациям  и  важности делового туризма в восстановлении всей туристической экономики.  Доклад еще одного спикера-Яна  Паттерсона  из Австралии был посвящен адаптации  старшего  поколения к технологическим достижениям.

 

Всего было представлено 20 докладов. На трех панельных сессиях  эксперты  из многих стран также обсудили вопросы лидерства, инклюзивного роста, методов исследований и образования, а также роли университетов в решении современных проблем.

 

Сценарии при возобновлении путешествий

-На  конференции  мы говорили о том, какие изменения произойдут в сфере туризма в связи с коронавирусом,-говорит профессор Ян Роберт Паттерсон из Австралии.- Нас интересовал вопрос, как туристические агентства будут восстанавливаться после пандемии. Исходя из того, что сейчас нет туристов и это негативно отражается  на развитии туриндустрии  в целом, мы пришли к выводу, что путешествия должны измениться. Соответственно  изменится сама стратегия, включающая в себя путешествия маленьких и больших групп туристов.

 

Основной целью нынешней стадии пандемии является восстановление доверия между поставщиками туристических услуг и клиентами с точки зрения гарантий здоровья, профессиональной подготовки пункта назначения и достоверности информации о нем, подчеркнули участники.

 

 

Зарина Хакбердиева


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