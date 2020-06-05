Сценарии при возобновлении путешествий

Более 40 человек из 10 стран мира приняли участие в Международной онлайн-конференции «Туризм в 21 веке: инновации, цифровые технологии, инклюзивный рост», проведенной Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма своместно с зарубежными институтами.

Основной организатор мероприятия- Международный университет туризма «Шелковый путь»в Самарканде. Учебное заведение было создано в 2018 году для подготовки будущих кадров в сфере туризма в соответствии со всеми мировыми стандартами.

На двухдневной конференции были обсуждены вопросы создания международной платформы для обмена опытом научно-методических и практических рекомендаций, а также обобщения научных исследований, выявление направлений внедрения инновационных идей и цифровых технологий для ускоренного развития сферы туризма и инклюзивного экономического роста.

Выступавшие осветили актуальные задачи, подчеркнув важность туризма для мировой экономики, и современные проблемы, возникающие в связи с пандемией Covid- 19. Профессора из Японии Джозеф М. Шир и Сандип Валия из Индии отметили, что в будущем следует ожидать серьезных изменений в туризме, поэтому нужно принять стратегию его дальнейшего развития.

Эрдоган Экиз из Марокко предположил, что придется иметь дело со многими сценариями-от оптимистического, в котором пандемия закончится в июле этого года, до негативного, где, возможно, она продлится до конца декабря. Иностранный лектор Международного университета «Шелковый путь» доктор Славомир Вроблевски из Польши уделил внимание инновациям и важности делового туризма в восстановлении всей туристической экономики. Доклад еще одного спикера-Яна Паттерсона из Австралии был посвящен адаптации старшего поколения к технологическим достижениям.

Всего было представлено 20 докладов. На трех панельных сессиях эксперты из многих стран также обсудили вопросы лидерства, инклюзивного роста, методов исследований и образования, а также роли университетов в решении современных проблем.

-На конференции мы говорили о том, какие изменения произойдут в сфере туризма в связи с коронавирусом,-говорит профессор Ян Роберт Паттерсон из Австралии.- Нас интересовал вопрос, как туристические агентства будут восстанавливаться после пандемии. Исходя из того, что сейчас нет туристов и это негативно отражается на развитии туриндустрии в целом, мы пришли к выводу, что путешествия должны измениться. Соответственно изменится сама стратегия, включающая в себя путешествия маленьких и больших групп туристов.

Основной целью нынешней стадии пандемии является восстановление доверия между поставщиками туристических услуг и клиентами с точки зрения гарантий здоровья, профессиональной подготовки пункта назначения и достоверности информации о нем, подчеркнули участники.

Зарина Хакбердиева