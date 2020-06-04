Незначительная ссора привела к смерти

В ночь с 31 мая по 01 июня 27-летний Д.Р. ожидал почту на автостанции «Самарканд», расположенной около торгового комплекса «Мирбозор» в махалле «Сарбозор» Нарпайского района. В это время водитель автомобиля марки «Damas» 47-летний Ш.У. задел плечо Д.Р., из-за чего между ними произошла ссора. В момент потасовки Д.Р. ударил по лицу водителя Дамаса, последний упал и ударился головой об камень, получив тем самым телесные повреждения.

Пострадавший был доставлен в районное медицинское учреждение. По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарпайского района было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

Однако 02 июня 2020 года в 11:30 часов Ш.У., несмотря на оказанную врачебную помощь, скончался в больнице, сообщил Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан. В связи с кончиной водителя уголовное дело было переквалифицировано на п. «д» ч.3 ст.104 УК Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека). Д. Р. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке. Предварительное следствие продолжается.