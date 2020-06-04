В Булунгурском районе разводят 20 000 цыплят-бройлеров

Недавно на базе ООО «Амирбек Шахбоз парранда» в Булунгурском районе была открыта птицефабрика. В настоящее время здесь выращивают цыплят-бройлеров на 20 000 голов мяса.
Проект, организованный в соответствии с программой развития животноводства в районе на 2020 год, был профинансирован предпринимателем на сумму 600 млн. сумов и банковским кредитом на 200 млн. сумов, пишет пресс-служба администрации Булунгурского района.
В результате проекта было создано 4 новых рабочих места. Все процессы, такие как выращивание, кормление и уход за растущей птицей, поддержание умеренной температуры воздуха, осуществляются с использованием современных технологий, импортируемых из Китая.