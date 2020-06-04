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  • 4 июнь 2020 14:51
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В Булунгурском районе разводят 20 000 цыплят-бройлеров

Недавно на базе ООО «Амирбек Шахбоз парранда» в Булунгурском  районе была  открыта  птицефабрика. В настоящее время здесь выращивают цыплят-бройлеров на 20 000 голов мяса.

 

В Булунгурском районе разводят 20 000 цыплят-бройлеров

 

- Мы стремимся поставлять нашим соотечественникам 80 тонн куриного мяса в год, - говорит глава общества Шахбоз Маннонов. - В будущем  планируем создать еще 2 такие птицефабрики и увеличить количество бройлерных цыплят  до 60000.

 

Проект, организованный в соответствии с программой развития животноводства в районе на 2020 год, был профинансирован предпринимателем на сумму 600 млн. сумов и банковским кредитом на  200 млн. сумов, пишет пресс-служба администрации Булунгурского района.

 

В результате проекта было создано 4 новых рабочих места. Все процессы, такие как выращивание, кормление и уход за растущей птицей, поддержание умеренной температуры воздуха, осуществляются с использованием современных технологий, импортируемых из Китая.


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