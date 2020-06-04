В Булунгурском районе разводят 20 000 цыплят-бройлеров

Недавно на базе ООО «Амирбек Шахбоз парранда» в Булунгурском районе была открыта птицефабрика. В настоящее время здесь выращивают цыплят-бройлеров на 20 000 голов мяса.

- Мы стремимся поставлять нашим соотечественникам 80 тонн куриного мяса в год, - говорит глава общества Шахбоз Маннонов. - В будущем планируем создать еще 2 такие птицефабрики и увеличить количество бройлерных цыплят до 60000.

Проект, организованный в соответствии с программой развития животноводства в районе на 2020 год, был профинансирован предпринимателем на сумму 600 млн. сумов и банковским кредитом на 200 млн. сумов, пишет пресс-служба администрации Булунгурского района.

В результате проекта было создано 4 новых рабочих места. Все процессы, такие как выращивание, кормление и уход за растущей птицей, поддержание умеренной температуры воздуха, осуществляются с использованием современных технологий, импортируемых из Китая.