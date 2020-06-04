Пакет с деньгами вернули владельцу

1 июня у въезда в Иштыханский район на контрольно-пропускном пункте сотрудники районного управления безопасности дорожного движения обнаружили в полиэтиленовом пакете в 50 метрах от поста 2,5 миллиона сумов. О находке сразу же сообщили начальнику районного ГУБДД , пишет информационная служба хокимията Иштыханского района.

- Наши ребята незамедлительно приступили к изучению каждого автомобиля, проехавшего через этот пост, - говорит начальник районного отдела безопасности дорожного движения Шерзод Эрназаров. - В результате в тот же день было установлено, что владельцем черного пакета вместе с деньгами оказался житель махалли «Чинортепа» Кадыр Муродов. Как выяснилось, в тот день он прибыл в районный центр за строительными материалами и уронил деньги по дороге, когда вышел из машины, чтобы выпить воды.