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  • 4 июнь 2020 14:22
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Пакет с деньгами вернули владельцу

1 июня у въезда в Иштыханский район на контрольно-пропускном пункте сотрудники районного управления безопасности дорожного движения обнаружили в полиэтиленовом пакете в 50 метрах от поста 2,5 миллиона сумов. О находке сразу же сообщили  начальнику районного ГУБДД , пишет информационная служба хокимията Иштыханского района.

 

Пакет с деньгами вернули владельцу

 

- Наши ребята незамедлительно приступили к изучению каждого автомобиля, проехавшего через этот пост, - говорит начальник районного отдела безопасности дорожного движения Шерзод Эрназаров. - В результате в тот же день было установлено, что владельцем  черного пакета  вместе с деньгами  оказался житель махалли  «Чинортепа» Кадыр Муродов. Как выяснилось,  в тот день он прибыл  в районный центр  за строительными материалами и уронил  деньги по дороге, когда вышел из машины, чтобы выпить воды.


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