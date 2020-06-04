Шанс на новую жизнь

Тошпулат Сайфиддинов из Самаркандской области последние три года своей жизни провел за решеткой. Мужчина был завербован представителями запрещенных религиозных организаций. За свои поступки в соответствии со статьями 244 и 159 УК РУз он был приговорен к тюремному заключению на шесть лет лишения свободы.

Отсидев половину назначенного срока, Тошпулат ака вышел на волю. Прогуливаясь по улицам родного города, он вдыхает аромат свободы. За счастливый поворот судьбы недавно еще заключенный выражает слова благодарности в адрес главы государства. Благодаря принятому Указу «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления» помилованы 258 граждан по республике. У них появилась возможность быть в кругу семьи, наслаждаться семейным бытом, пытаться становится достойным сыном своей Родины. Это стало отличным праздником в Рамазан хайит, говорит фигурант.

Слова раскаяния о содеянном прозвучали и от Манона Султанова. Согласно решению судебных приставов в соответствии с аналогичными статьями уроженец Ургута должен был отсидеть восемь лет и вернуться в родные края спустя еще два года. Материнские слезы счастья, добрый и в то же время грустный взгляд отца, голоса маленьких детей, радушно принятых отца, которого не было с ними больше шести лет, заставили осужденного задуматься о многом.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 258 осужденных в преддверии празднования Рамазан хайита. В их числе — 164 лица, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

По сведению заместителя председателя Самаркандского областного суда по уголовным делам Уткира Мамадалиева, в месяц Рамадан судами области по уголовным делам от наказания условно-досрочно освобождены 159 осужденных, установленное 14 осужденным наказание заменено более легким. Один из 159 осужденных освобожден из тюрьмы, 77 – от ограничения свободы, 72 – от исправительных работ, 9 - от лишения определенных прав. 14 осужденных, которым заменили наказания на более легкие, вернулись домой. Свыше 50 человек, вышедших на свободу, -молодежь.

Зарина Хакбердиева