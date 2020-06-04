Мобильная ярмарка в Ургутском районе

С 3 июня этого года махалли Ургутского района при 3-м секторе региона стали обслуживать мобильные грузовики, где реализовываются 50 видов продовольственных товаров по заниженным ценам.

Маршрут автомобилей с продуктами охватывает 102 махалли района, ассортимент развозимой продукции широкий- от всех видов сельскохозяйственной продукции до товаров личной гигиены.

Каждый из этих мобильных транспортных средств обслуживает 10 махаллинских сходов граждан в день. Напомним, Ургутский район продолжает находится в «красной зоне».

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