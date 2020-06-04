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  • 4 июнь 2020 9:30
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Мобильная ярмарка в Ургутском районе

С 3 июня этого года махалли Ургутского района при 3-м секторе региона стали обслуживать мобильные грузовики, где реализовываются 50 видов продовольственных товаров по заниженным ценам.

 

Мобильная ярмарка в Ургутском районе

 

Маршрут автомобилей с продуктами охватывает  102 махалли района,  ассортимент развозимой продукции широкий- от всех видов сельскохозяйственной продукции до  товаров личной  гигиены.

 

Мобильная ярмарка в Ургутском районе

 

Каждый из этих мобильных транспортных средств обслуживает 10 махаллинских сходов граждан  в день. Напомним, Ургутский район продолжает находится в «красной зоне». 

 

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