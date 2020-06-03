В Самарканде и коровы на карантине

В мае текущего года в Самаркандскую область было завезено почти 300 высокопродуктивных коров из-за – рубежа, сообщает пресс-служба Самаркандского областного управления "Узагроинспекции”.

Так, фермеры Самаркандского района закупили 32 буренки из России, ургутские животноводы приобрели 31 корову из Латвии, акдарьинцы оплатили покупку животных из Австрии. А фермеры Пастдаргомского района закупили более 200 высокопродуктивных коров симментальской породы, отличающейся оптимальным сочетанием молочной и мясной производительности из Чехии. Все животные, согласно санитарным нормам, находятся на карантине, который продлится около одного месяца. После этого специалисты дадут заключение и буренки, после внесения в специальный реестр, отправятся в закупившие их хозяйства.

Для формирования кормовой базы животноводства в Самаркандской области в этом году отведено более 12 тысяч гектаров под клевер, свыше 5 тысяч гектаров под кормовую свеклу и почти 4 тысячи гектаров для белой кукурузы.

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