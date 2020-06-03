66-е заседание Региональной комиссии ЮНВТО состоится в 2021 году в Самарканде

Во время онлайн-конференции "Путь к восстановлению" были назначены сроки следующих заседаний Региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Как стало известно, 65-е заседание Региональной комиссии ЮНВТО по Европе состоится в онлайн-формате, а 66-е планируется провести в июне 2021 года в Самарканде, сообщает Podrobno.uz.

Инициированная Узбекистаном онлайн-конференция "Путь к восстановлению" прошла 1 июня. В ней участвовали заместитель премьер-министра, председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

К конференции присоединились руководители туристических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также постоянные представители этих стран, аккредитованные при ЮНВТО в Мадриде, сообщает ИА "Дунё".

Глава узбекской делегации рассказал о принимаемых Узбекистаном мерах по стимулированию туриндустрии, в том числе указе президента "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии", предоставляющем преференции, льготы и субсидии национальным поставщикам туруслуг.

Было отмечено, что для выработки правильной и эффективной стратегии восстановления туризма в Узбекистане изучены рекомендации ЮНВТО, Всемирной организации здравоохранения, мнения международных экспертов и опыт зарубежных стран.

Азиз Абдухакимов сообщил, что Узбекистан первым из стран СНГ возобновил внутренний туризм. Для обеспечения безопасности туристов разработана система "Узбекистан: безопасное путешествие гарантировано" (Uzbekistan safe travel guaranteed), а также создан специальный страховой фонд безопасного туризма.

Участники онлайн-конференции поделились информацией о принимаемых в их странах мерах по поддержке туризма и смягчению социально-экономических последствий COVID-19. Как выяснилось, алгоритм действий многих стран идентичен и нацелен на скорейшее восстановление туристической отрасли. Приоритет отдан безопасному туризму, стимулированию внутреннего туризма и налоговым льготам.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили объявил, что 65-е заседание Региональной комиссии ЮНВТО по Европе состоится в онлайн-формате, а 66-е заседание планируется провести в июне 2021 года в Самарканде.

Он также сообщил, что ЮНВТО переходит от реагирования на пандемию к активной подготовке к будущему. Разработано несколько принципов для членов организации: оказание поддержки субъектам туристической деятельности, нуждающимся в финансовой помощи со стороны государства, облегчение условий совершения путешествий, когда это станет безопасным, восстановление уверенности и доверия путем защиты потребителей.