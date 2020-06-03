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  • 3 июнь 2020 15:57
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Хокимы и руководители органов управления проведут онлайн-брифинги

 Хокимы и руководители органов управления проведут онлайн-брифинги

 

Хоким Самаркандской области Э.Турдимов утвердил медиаплан на июнь-август  2020 года о проведении онлайн-брифингов хокимов области, городов и районов, руководителей областных органов управления  по выполнению указов и постановлений Президента Республики Узбекистан о смягчении негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, поддержке населения и бизнеса.

 

Согласно графику, 4 июня

 

- в 15.00 состоится брифинг с участием представителей областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия  и областного  управления  государственного санитарно-эпидемиологического контроля;

 

- Онлайн- брифинг с участием руководителей областной государственной налоговой инспекции запланирован на 16.00.

 

5 июня

 

- в 10.00 в здании хокимията Самаркандского района;

 

- в 11.00 в здании хокимията с участием хокима Тайлякского района.

 

Заседания будут проводится в каждом административном  здании хокимиятов и доступны для широкой публики через их страницы в социальных сетях.

 

Напомним, что 26 мая  на видеоконференции глава государства заявил, что министры и руководители областей,  районов и городов будут  проводить ежемесячные брифинги в целях выполнения  указов Президента  и сообщать о результатах средствам массовой информации, представителям парламента  и широкой общественности. Об этом пишет Зарафшон.


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