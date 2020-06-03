 Хокимы и руководители органов управления проведут онлайн-брифинги

Хоким Самаркандской области Э.Турдимов утвердил медиаплан на июнь-август 2020 года о проведении онлайн-брифингов хокимов области, городов и районов, руководителей областных органов управления по выполнению указов и постановлений Президента Республики Узбекистан о смягчении негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, поддержке населения и бизнеса.

Согласно графику, 4 июня

- в 15.00 состоится брифинг с участием представителей областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия и областного управления государственного санитарно-эпидемиологического контроля;

- Онлайн- брифинг с участием руководителей областной государственной налоговой инспекции запланирован на 16.00.

5 июня

- в 10.00 в здании хокимията Самаркандского района;

- в 11.00 в здании хокимията с участием хокима Тайлякского района.

Заседания будут проводится в каждом административном здании хокимиятов и доступны для широкой публики через их страницы в социальных сетях.

Напомним, что 26 мая на видеоконференции глава государства заявил, что министры и руководители областей, районов и городов будут проводить ежемесячные брифинги в целях выполнения указов Президента и сообщать о результатах средствам массовой информации, представителям парламента и широкой общественности. Об этом пишет Зарафшон.