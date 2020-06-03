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  • 3 июнь 2020 11:04
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Самаркандская прокуратура оказала социальную помощь 1 668 детям

Международный день защиты детей- это не только веселый праздник, который чаще всего отмечается в кругу семьи, но и повод для общественности напомнить о необходимости сохранять здоровье и защищать права ребенка, каким бы он ни был.

 

Самаркандская прокуратура оказала социальную помощь 1 668 детям

 

По инициативе Генеральной прокуратуры и Самаркандской областной прокуратуры по случаю детского праздника  был изучен  социальный статус нескольких семей с целью оказания поддержки детям из малообеспеченных слоев населения с ограниченными возможностями.

 

По данным областной прокуратуры,  в вилояте проживают 1668 детей с инвалидностью, которые получают образование в индивидуальном порядке на дому. Представители госструктур побывав в их домах, поинтересовались их самочувствием, уровнем знаний, изучили недостатки и потребности. В процессе были выявлены свыше шестисот проблем со здоровьем, образованием и другими социальными проблемами, и некоторые из них были решены на месте.

 

Самаркандская прокуратура оказала социальную помощь 1 668 детям

 

За счет спонсорства и местных бюджетов 105 детей получили лекарства, 87 - средства реабилитации, 111 - художественную литературу и учебники, а 98 - школьные принадлежности, а также  переданы 23 ноутбука  для компьютерных занятий.

 

Для оказания социальной помощи нуждающимся людям 31 семья получила пособие, а 27 - финансовую помощь. Обеспечена занятость 12 родителей, к двум  детям прикреплены  учителя-логопеды. В ходе подворового обхода  также выявлены дети-инвалиды, нуждающиеся в лечении. Так, 121 ребенок отправлен  в областные медицинские центры, 17 прошли углубленное медицинское обследование.163 работника были наказаны и привлечены к административной ответственности за безответственность в организации этих дел,сообщили в областной прокуратуре.


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