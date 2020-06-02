В Самаркандской области будет создан кластер по переработке твердых бытовых отходов

Представители Министерства инвестиций и внешней торговли, хокимиятов Самаркандской области и Джамбайского района провели онлайн-переговоры с президентом южнокорейской компании «Samdong ENT Co., Ltd.» Жонг Ёнг-Кью, на которых обсуждены вопросы осуществления инвестиционного проекта по переработке твердых бытовых отходов, сообщает UzDaily.

Речь шла об ускорении хода создания кластера по переработке твердых бытовых отходов на базе ООО «Samdong Re Jomboy» в Джамбайском районе на общую сумму 35 миллионов долларов. Отметим, что данный проект включен в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2020-2022 годы и имеет приоритетный характер как для узбекской, так и для южнокорейской стороны.

Еще раз подтвердив свою заинтересованность в ускорении реализации данного проекта, южнокорейский бизнесмен сообщил о том, что в настоящее время изучает информацию, представленную хокимиятом Самаркандской области и Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды относительно установленных стандартов, на основе которых будет подготовлено экономическое обоснование проекта.

Целесообразность проекта заключается в эффективном сборе и переработке твердых бытовых отходов. Для этого «Samdong ENT Co., Ltd.» планирует приобрести специальные автомашины для сбора мусора.

В целях ускорения переговорного процесса и начала практической реализации проекта представители компании «Samdong ENT Co., Ltd.» проинформировали о готовности посетить Узбекистан в ближайшее время по мере открытия международного воздушного сообщения.

По итогам онлайн-переговоров сторонами достигнута договоренность об организации еще одной видеоконференции и начале проработки вопроса предстоящего визита южнокорейских инвесторов в Самаркандскую область.