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  • 2 июнь 2020 12:50
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Что покажет тестирование

Самаркандская область   продолжает находиться в «красной зоне», несмотря на присвоение некоторым регионам вилоята статуса «зеленого». С момента выявления первого инфицированного пациента на территории области прошло почти два месяца. С тех пор число зараженных коронавирусом не перестает расти, как среди приезжих из-за рубежа, так и населения, увеличиваясь в сутки в среднем на 2-3.  

 

Что покажет тестирование

 

 

По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составляет 363, вылечено 292  человек- около 80%.  Случаи заболевания выявлены в основном в г.Самарканде, Тайлякском, Булунгурском, Пайарыкском, Самаркандском, Акдарьинском, Пастдаргомском и в последнее время Ургутском районах. Риск распространения инфекции  в этих  регионах значительно повышен, и они внесены в «красную зону»

 

Для своевременного  выявления и изоляции случаев инфицирования, предотвращения возникновения новых очагов заражения в двух вирусологических лабораториях санитарно-эпидемиологической службы начали проводить тесты на антитела к коронавирусу. Ежедневно тестируются до двух тысяч  человек.

 

-Мы не можем охватить все население, когда речь заходит о тестировании на коронавирус,-говорит Хайрулла Боймуродов, главный врач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия. -Как правило, в первую очередь,  тестирование проводится среди  людей с медицинскими и эпидемиологическими показаниями-с повышенной  температурой тела, чьи клинические симптомы, по мнению врачей, подвержены риску возникновения коронавируса. Затем, кто был в контакте с пациентами с диагнозом коронавирус и на карантине.

 

Сдать кровь на наличие антител в организме могут граждане или работники той или иной организации, где ранее были  выявлены случаи  коронавируса COVID-19.  Процесс тестирования охватил также работников торговых комплексов, дехканских рынков, государственных структур, где чаще всего происходит скопление людей.  

 

Еще одним важным шагом в борьбе против инфекции является  строительство  карантинной зоны  на прилегающей территории военного городка в Самарканде. Комплекс, состоящий из  специально оборудованных контейнеров, сможет принять тысячу постояльцев. Необходимое медицинское оборудование, диагностический и лечебный инвентарь для комплекса предоставляется со стороны Министерства здравоохранения.

 

Параллельно строится больница на сто мест. Медучреждение будет специализироваться  на лечении инфекционных и других заболеваний. Сроки строительных работ сжаты до одного месяца. Согласно данным областного хокимията, новые объекты, которые возводятся на пустующем  земельном участке воинской части площадью 18 гектаров,  в будущем будут переданы в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.

 

Зарина Хакбердиева


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