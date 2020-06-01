Что покажет тестирование

Самаркандская область продолжает находиться в «красной зоне», несмотря на присвоение некоторым регионам вилоята статуса «зеленого». С момента выявления первого инфицированного пациента на территории области прошло почти два месяца. С тех пор число зараженных коронавирусом не перестает расти, как среди приезжих из-за рубежа, так и населения, увеличиваясь в сутки в среднем на 2-3.

По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составляет 363, вылечено 292 человек- около 80%. Случаи заболевания выявлены в основном в г.Самарканде, Тайлякском, Булунгурском, Пайарыкском, Самаркандском, Акдарьинском, Пастдаргомском и в последнее время Ургутском районах. Риск распространения инфекции в этих регионах значительно повышен, и они внесены в «красную зону»

Для своевременного выявления и изоляции случаев инфицирования, предотвращения возникновения новых очагов заражения в двух вирусологических лабораториях санитарно-эпидемиологической службы начали проводить тесты на антитела к коронавирусу. Ежедневно тестируются до двух тысяч человек.

-Мы не можем охватить все население, когда речь заходит о тестировании на коронавирус,-говорит Хайрулла Боймуродов, главный врач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия. -Как правило, в первую очередь, тестирование проводится среди людей с медицинскими и эпидемиологическими показаниями-с повышенной температурой тела, чьи клинические симптомы, по мнению врачей, подвержены риску возникновения коронавируса. Затем, кто был в контакте с пациентами с диагнозом коронавирус и на карантине.

Сдать кровь на наличие антител в организме могут граждане или работники той или иной организации, где ранее были выявлены случаи коронавируса COVID-19. Процесс тестирования охватил также работников торговых комплексов, дехканских рынков, государственных структур, где чаще всего происходит скопление людей.

Еще одним важным шагом в борьбе против инфекции является строительство карантинной зоны на прилегающей территории военного городка в Самарканде. Комплекс, состоящий из специально оборудованных контейнеров, сможет принять тысячу постояльцев. Необходимое медицинское оборудование, диагностический и лечебный инвентарь для комплекса предоставляется со стороны Министерства здравоохранения.

Параллельно строится больница на сто мест. Медучреждение будет специализироваться на лечении инфекционных и других заболеваний. Сроки строительных работ сжаты до одного месяца. Согласно данным областного хокимията, новые объекты, которые возводятся на пустующем земельном участке воинской части площадью 18 гектаров, в будущем будут переданы в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.

Зарина Хакбердиева