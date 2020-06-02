Кошрабадский район войдет в книгу рекордов гиннесса

В Кошрабадском районе Самаркандской области закладывается самая крупная в мире плантация лаванды.
К реализации этого проекта приступило иностранное предприятие "ALIHAN ORGANIC AGRO LLC”, сообщает сайт газеты «Зарафшон». В настоящее время на 110 гектарах высажены более 1 миллиона саженцев лаванды.
Коммерческий интерес к этому растению обусловлен тем, что лавандовое масло широко применяется в мировой парфюмерии. Самые большие площади таких плантаций, имеющихся в Турции и Франции, не превышают 300 гектаров.
По словам специалистов, лаванда хорошо растет на засушливых землях, не требует много воды для полива. На мировом рынке один литр лавандового масла, в зависимости от различных параметров, стоит от 20 до 100 долларов. А из цветов и листьев растения готовят витаминные чаи. В перспективе владельцы лавандовых угодий намерены развернуть здесь и пасеку. Интересно то, что после разовой посадки лаванды урожай можно получать в течение 50 лет.