Кошрабадский район войдет в книгу рекордов гиннесса

В Кошрабадском районе Самаркандской области закладывается самая крупная в мире плантация лаванды.

К реализации этого проекта приступило иностранное предприятие "ALIHAN ORGANIC AGRO LLC”, сообщает сайт газеты «Зарафшон». В настоящее время на 110 гектарах высажены более 1 миллиона саженцев лаванды.

Коммерческий интерес к этому растению обусловлен тем, что лавандовое масло широко применяется в мировой парфюмерии. Самые большие площади таких плантаций, имеющихся в Турции и Франции, не превышают 300 гектаров.

- Мы приступили к формированию лавандовой плантации на 500 гектарах, тем самым планируем войти в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая лавандовая плантация в мире, - говорит представитель предприятия Давронбек Хакимов. – Побывавший недавно на наших плантациях представитель французской парфюмерной компании убедился, что продукция выращивается без использования химических удобрений, о чем свидетельствует выданный сертификат.

По словам специалистов, лаванда хорошо растет на засушливых землях, не требует много воды для полива. На мировом рынке один литр лавандового масла, в зависимости от различных параметров, стоит от 20 до 100 долларов. А из цветов и листьев растения готовят витаминные чаи. В перспективе владельцы лавандовых угодий намерены развернуть здесь и пасеку. Интересно то, что после разовой посадки лаванды урожай можно получать в течение 50 лет.

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