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  • 2 июнь 2020 12:22
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Кошрабадский район войдет в книгу рекордов гиннесса

В Кошрабадском районе Самаркандской области закладывается самая крупная в мире плантация лаванды.

 

Кошрабадский район войдет в книгу рекордов гиннесса

 

К реализации этого проекта приступило иностранное предприятие  "ALIHAN ORGANIC AGRO LLC”, сообщает сайт газеты «Зарафшон». В настоящее время на 110 гектарах высажены более 1 миллиона саженцев  лаванды.

 

Коммерческий интерес к этому растению  обусловлен тем, что лавандовое масло широко применяется в мировой парфюмерии. Самые большие площади таких плантаций,  имеющихся в Турции и Франции, не превышают 300 гектаров. 

 

 - Мы приступили к формированию лавандовой плантации на 500 гектарах,   тем самым планируем войти  в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая лавандовая плантация в мире, - говорит представитель предприятия  Давронбек Хакимов. – Побывавший  недавно на наших плантациях  представитель французской парфюмерной компании убедился, что продукция   выращивается  без использования химических удобрений, о чем свидетельствует выданный сертификат.

 

По словам специалистов,  лаванда   хорошо растет на засушливых землях, не требует много воды для полива.  На мировом рынке один литр лавандового масла, в зависимости от различных параметров, стоит от 20 до 100 долларов.  А из цветов и листьев растения готовят витаминные чаи.  В перспективе владельцы лавандовых угодий намерены развернуть здесь и пасеку. Интересно то, что  после разовой посадки лаванды урожай можно получать в течение 50 лет.

 

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