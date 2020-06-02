В Самаркандской области смягчают карантин: хоким выступил с обращением





До настоящего времени в области было зарегистрировано 362 пациента с коронавирусом, 281 из них выздоровел, 79 получают лечение в медучреждениях, 2 человека скончались, сообщил хоким.

Среди инфицированных числятся 45 медицинских работников, 42 временно безработных, 36 школьников, 10 сотрудников налоговых органов, 6 банковских сотрудников, 5 работников предприятия газоснабжения, 2 водителя служб доставки и другие.

«Все эти строгие ограничения введены не по чьей-либо прихоти, это вынужденная мера. Нам нужно открыто поговорить о нашей ситуации сегодня. Понимаю, наши граждане устали от того, что в стране с 15 марта продолжается карантин, и все с нетерпением ждут смягчения и снятия ограничений», — заявил Эркинжон Турдимов.

С 1 июня в зависимости от уровня карантина вводится ряд послаблений. В частности, в «красных» зонах вновь разрешается движение автотранспорта, мототранспорта и велосипедов с 7:00 до 10:00 и 17:00 до 20:00 (с 13 мая в Самарканде были усилен карантин). При этом в салоне автомобиля не должно быть более двух человек и желательно, чтобы вторым пассажиром был член семьи или коллега. Использование личного автомобиля допускается, в первую очередь, для поездок на работу и обратно, в медицинские учреждения, для покупки лекарственных средств и потребительских товаров.

Кроме того разрешены следующие виды деятельности:

·работа магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных товаров, рынков строительных материалов, цехов кройки и шитья, банковских пунктов (кассы) в разных объектах, пунктов химчистки, нотариальных контор, организаций адвокатуры и страхования, мастерских по ремонту обуви, предприятий животноводства и по переработке кожи, пунктов быстрого питания (для доставки и самовывоза), медицинских учреждений;

·сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах (за пределами рынков), продажа запчастей для автомобилей;

·работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство и ремонт, услуги доставки;

·ремесленничество в индивидуальном порядке;

·техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

·ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

·оказание услуг аренды и лизинга;

·предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).

·риэлторская деятельность;

·рекламная и маркетинговая деятельность.

·прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением социальной дистанции.

В регионах с «желтым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):

·работа автомоек, техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

·продажа непродовольственных товаров, ювелирные и цветочные магазины;

·работа парикмахерских и салонов красоты — сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты (медицинский халат или комбинезон, медицинскую маску (N 95 или две обычные маски из спанбонда), защитную маску, полностью закрывающую лицо, и медицинские перчатки, должен соблюдаться принцип социального дистанцирования «один сотрудник — один клиент»;

·работа частных агентств занятости;

·приготовление блюд на собственной кухне отелей и их доставка в номера;

·работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более двух человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в соответствии с требованиями карантина;

·подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);

·деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условия аутсорсинга государственным организациям.

·использование личного автомобиля, мототранспорта и велосипеда с 6:00 до 22:00.

В «зеленых» зонах (дополнительно к вышеуказанному в «красных» и «желтых» зонах):

·работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

·компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

·работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

·оказание ветеринарных услуг;

·техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

·работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме хостелов);

·работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов;

·проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний.

Семейные мероприятия могут проводиться непосредственно в самом доме и дворе с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены. Кроме того, до и после свадьбы участники церемонии должны сдать анализы на коронавирус, отметил хоким.

«Но это не говорит о том, что ограничения полностью сняты. Я очень прошу всех наших граждан соблюдать правила и придерживаться установленных часов передвижения. Выходить из дома в случае крайней необходимости. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Вирус всё еще распространяется, и каждый из нас может быть в зоне риска. Если мы все организованно, сплоченно, поддерживая друг друга, будем следовать требованиям карантина, то быстрее освободимся от ограничений», — сказал Эркинжон Турдимов.

Хоким анонсировал пересмотр уровней карантина некоторых районов и городов в течение двух-трех дней. Ожидается, что город Самарканд, Акдарьинский и Тайлакский районы перейдут из «красной» в «желтую» зону, а Иштыханский район — из «желтой» в «зеленую».

Глава администрации предупредил правоохранительные органы о необходимости увеличения блок-постов и расширения разъяснительных работ, но не увеличения размеров штрафов.

«Я не просто так провожу расширенное заседание, куда пригласил всех представителей правоохранительных органов… Нужно смягчить ограничения, но строго соблюдать карантинные требования… Многие сотрудники [правоохранительных органов] задерживают людей, которые, например, едут к нотариусу, и говорят, что нельзя… Если человек едет к нотариусу или в страховое агентство, если он один за рулем, если установлен определенный график работы, не нужно его задерживать и оказывать давление», — сказал он.

По его словам, из 4757 промышленных предприятий 1725 работают в полную мощность, около 1600 — до 50% мощности, 1169 — до 25%, 246 прекратили работу. Из 2372 строительных компаний 798 работают в полную мощность, 876 прекратили работу.

«Это говорит о том, что руководители на местах способны только говорить: „Сидите дома". Не нужно сидеть дома, нужно работать. Нужно обучить их работать с соблюдением карантинных правил. Нужно помочь им. Если этого не сделать, то завтра будет плохо — нужно кормить людей. Сверху не посыпятся деньги. В бюджет поступят деньги, если трудиться, создавать добавленную стоимость», — подчеркнул Эркинжон Турдимов.

Хоким отметил, что в социальных сетях публикуются негативные сообщения о карантинных учреждениях, выражается недовольство ограничениями.

«Два человека скончались. Те, кто находятся на карантине, поговорите с их семьями. Что они скажут? Скажут: „Закройте их", „Не привозите людей из-за рубежа". Кто пишет высокопарные слова, пусть поговорят с ними. Мы ценим жизнь каждого человека. Каждый дорожит своими детьми. Мы тоже дорожим всеми в области. 95−97% наших граждан соблюдают карантин, но очень много беспокойства нам доставляют оставшиеся 3−5%», — отметил он.

Эркинжон Турдимов отметил, что во многих местах нарушаются санитарные нормы и правила при осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, в аптеках, магазинах и других местах не установлены антисептики. Он попросил граждан требовать от предпринимателей соблюдение правил, поскольку только правоохранительные органы не смогут проследить везде за порядком.

Хоким Самаркандской области также обратился к руководителям аптек.

«Вы продаете лекарства — за это спасибо. Ведете предпринимательскую деятельность, обеспечиваете работой своих сотрудников — за это спасибо. К вам одна просьба: если кто-то покупает лекарства для снижения температуры или от простуды, вы обязаны записать имя и фамилию этого человека и сообщать в медицинские учреждения своего района… Если вы сообщите об этом вовремя, сотрудники СЭС посетят этот дом, возьмут анализы. Если подтвердится коронавирус, они примут меры для предотвращения распространения заболевания», — заявил он.

При этом Эркинжон Турдимов подчеркнул, что данные о гражданах с COVID-19 остаются конфиденциальными.

Глава администрации указал, что государство выделяет огромные средства на лечение пациентов с коронавирусом и содержание людей в карантинных учреждениях.

«Один анализ мы покупаем по 240 тысяч сумов. Узбекистан не производит эти тесты, только определенные страны являются производителями — они не продают свои штаммы. Это — Россия, Китай, США, Германия. Мы привезли из России и Китая по 240 тысяч сумов. У пациента анализ берется по два-три раза. Кроме того, в Самаркандской области мы проводим 2000 тестов. Посчитайте. За чей счет? За счет налогов народа», — заявил он.

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