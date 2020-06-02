В Самаркандской области смягчают карантин: хоким выступил с обращением

До настоящего времени в области было зарегистрировано 362 пациента с коронавирусом, 281 из них выздоровел, 79 получают лечение в медучреждениях, 2 человека скончались, сообщил хоким.
Среди инфицированных числятся 45 медицинских работников, 42 временно безработных, 36 школьников, 10 сотрудников налоговых органов, 6 банковских сотрудников, 5 работников предприятия газоснабжения, 2 водителя служб доставки и другие.
С 1 июня в зависимости от уровня карантина вводится ряд послаблений. В частности, в «красных» зонах вновь разрешается движение автотранспорта, мототранспорта и велосипедов с 7:00 до 10:00 и 17:00 до 20:00 (с 13 мая в Самарканде были усилен карантин). При этом в салоне автомобиля не должно быть более двух человек и желательно, чтобы вторым пассажиром был член семьи или коллега. Использование личного автомобиля допускается, в первую очередь, для поездок на работу и обратно, в медицинские учреждения, для покупки лекарственных средств и потребительских товаров.
Кроме того разрешены следующие виды деятельности:
·работа магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных товаров, рынков строительных материалов, цехов кройки и шитья, банковских пунктов (кассы) в разных объектах, пунктов химчистки, нотариальных контор, организаций адвокатуры и страхования, мастерских по ремонту обуви, предприятий животноводства и по переработке кожи, пунктов быстрого питания (для доставки и самовывоза), медицинских учреждений;
·сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах (за пределами рынков), продажа запчастей для автомобилей;
·работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство и ремонт, услуги доставки;
·ремесленничество в индивидуальном порядке;
·техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
·ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;
·оказание услуг аренды и лизинга;
·предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).
·риэлторская деятельность;
·рекламная и маркетинговая деятельность.
·прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением социальной дистанции.
В регионах с «желтым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):
·работа автомоек, техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
·продажа непродовольственных товаров, ювелирные и цветочные магазины;
·работа парикмахерских и салонов красоты — сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты (медицинский халат или комбинезон, медицинскую маску (N 95 или две обычные маски из спанбонда), защитную маску, полностью закрывающую лицо, и медицинские перчатки, должен соблюдаться принцип социального дистанцирования «один сотрудник — один клиент»;
·работа частных агентств занятости;
·приготовление блюд на собственной кухне отелей и их доставка в номера;
·работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более двух человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в соответствии с требованиями карантина;
·подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);
·деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условия аутсорсинга государственным организациям.
·использование личного автомобиля, мототранспорта и велосипеда с 6:00 до 22:00.
В «зеленых» зонах (дополнительно к вышеуказанному в «красных» и «желтых» зонах):
·работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);
·компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;
·работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);
·оказание ветеринарных услуг;
·техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.
·работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме хостелов);
·работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов;
·проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний.
Семейные мероприятия могут проводиться непосредственно в самом доме и дворе с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены. Кроме того, до и после свадьбы участники церемонии должны сдать анализы на коронавирус, отметил хоким.
«Но это не говорит о том, что ограничения полностью сняты. Я очень прошу всех наших граждан соблюдать правила и придерживаться установленных часов передвижения. Выходить из дома в случае крайней необходимости. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Вирус всё еще распространяется, и каждый из нас может быть в зоне риска. Если мы все организованно, сплоченно, поддерживая друг друга, будем следовать требованиям карантина, то быстрее освободимся от ограничений», — сказал Эркинжон Турдимов.
Хоким анонсировал пересмотр уровней карантина некоторых районов и городов в течение двух-трех дней. Ожидается, что город Самарканд, Акдарьинский и Тайлакский районы перейдут из «красной» в «желтую» зону, а Иштыханский район — из «желтой» в «зеленую».
Глава администрации предупредил правоохранительные органы о необходимости увеличения блок-постов и расширения разъяснительных работ, но не увеличения размеров штрафов.
По его словам, из 4757 промышленных предприятий 1725 работают в полную мощность, около 1600 — до 50% мощности, 1169 — до 25%, 246 прекратили работу. Из 2372 строительных компаний 798 работают в полную мощность, 876 прекратили работу.
Хоким отметил, что в социальных сетях публикуются негативные сообщения о карантинных учреждениях, выражается недовольство ограничениями.
Эркинжон Турдимов отметил, что во многих местах нарушаются санитарные нормы и правила при осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, в аптеках, магазинах и других местах не установлены антисептики. Он попросил граждан требовать от предпринимателей соблюдение правил, поскольку только правоохранительные органы не смогут проследить везде за порядком.
Хоким Самаркандской области также обратился к руководителям аптек.
При этом Эркинжон Турдимов подчеркнул, что данные о гражданах с COVID-19 остаются конфиденциальными.
Глава администрации указал, что государство выделяет огромные средства на лечение пациентов с коронавирусом и содержание людей в карантинных учреждениях.