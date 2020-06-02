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  • 2 июнь 2020 10:36
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Хоким Самаркандской области: Дезинфицировать улицы в жару нецелесообразно

Хоким Самаркандской области: Дезинфицировать улицы в жару нецелесообразноРаспылять дезинфицирующие средства на открытых пространствах и улицах в жаркую погоду нецелесообразно, заявил в воскресном обращении к жителям хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Об этом пишет gazeta.uz.

 

«С момента объявления карантина в районах и городах проводятся массовые дезинфекционные работы. Но сейчас в жаркую погоду дезинфицировать открытые пространства, улицы нецелесообразно. Мы распыляем [химические средства] на улицах… Нужно больше дезинфицировать места в тени, дома, туалеты, подъезды», — заявил хоким.

 

31 мая хокимият Самарканда сообщил о планах дезинфекции улиц города с помощью спецтехники в понедельник.

 

Глава областной администрации призвал ответственных лиц выполнять работу «по совести».

 

«Многие работают для очковтирательства. Давайте работать по совести. Если работать из-за страха перед кем-то, ради получения очков, заниматься очковтирательством, это погубит наш народ», — заявил он.

 

Недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективно в случае коронавируса. ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах или рынках, так как из-за контакта с грязью и мусором они перестают действовать. Фумигация тротуаров или дорожек еще менее эффективна, поскольку средство не может покрыть всю поверхность за время обработки и устранить патогены.


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