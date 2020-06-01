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  • 1 июнь 2020 12:24
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В Самарканде разрешены некоторые виды деятельности

В Самарканде разрешены некоторые виды деятельности

Сегодня на заседании областной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством хокима области Э. Турдимова были разрешены некоторые виды деятельности в городе Самарканде, который находится в «красной» зоне:

·Продажа автозапчастей;


·Осуществление строительных, реконструкционных и ремонтных работ на объектах;


·Индивидуальные строительные и ремонтные работы физическими лицами;


·Мастерские по ремонту обуви;


·Пункты быстрого питания (для доставки и получения);


·Деятельность оптовых магазинов непродовольственных товаров;


·Деятельность швейных и ателье по пошиву одежды;


·Служба доставки;


·Деятельность продуктовых магазинов;


·Деятельность рынков строительных материалов; деятельность мастеров и ремесленников, продажа своей продукции в отдельном месте (магазине) за пределами торговых палаток;


·Выращивание и продажа семян и рассады;


·Деятельность филиалов (касс) коммерческих банков на объектах;


·Деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся химчисткой;


·Деятельность нотариальных контор, адвокатских и страховых организаций;


·Сбор, доставка и продажа сельскохозяйственной продукции; деятельность животноводческих, кожевенных предприятий;


·Прогулка возле жилых домов и дворов с учетом соблюдения социальной дистанции и ношения маски;


·Деятельность медицинских учреждений независимо от формы собственности;


·Индивидуальное предпринимательство;


·Техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;


·Ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и коммуникаций;


·Аренда и лизинговые услуги;


·Предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и др.);


·Риэлторская деятельность;


·Рекламные и маркетинговые мероприятия разрешены.

 

Пресс-служба хокимията г. Самарканда


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