В Самарканде разрешены некоторые виды деятельности

·Продажа автозапчастей;
·Осуществление строительных, реконструкционных и ремонтных работ на объектах;
·Индивидуальные строительные и ремонтные работы физическими лицами;
·Мастерские по ремонту обуви;
·Пункты быстрого питания (для доставки и получения);
·Деятельность оптовых магазинов непродовольственных товаров;
·Деятельность швейных и ателье по пошиву одежды;
·Служба доставки;
·Деятельность продуктовых магазинов;
·Деятельность рынков строительных материалов; деятельность мастеров и ремесленников, продажа своей продукции в отдельном месте (магазине) за пределами торговых палаток;
·Выращивание и продажа семян и рассады;
·Деятельность филиалов (касс) коммерческих банков на объектах;
·Деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся химчисткой;
·Деятельность нотариальных контор, адвокатских и страховых организаций;
·Сбор, доставка и продажа сельскохозяйственной продукции; деятельность животноводческих, кожевенных предприятий;
·Прогулка возле жилых домов и дворов с учетом соблюдения социальной дистанции и ношения маски;
·Деятельность медицинских учреждений независимо от формы собственности;
·Индивидуальное предпринимательство;
·Техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
·Ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и коммуникаций;
·Аренда и лизинговые услуги;
·Предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и др.);
·Риэлторская деятельность;
·Рекламные и маркетинговые мероприятия разрешены.