В Самарканде разрешены некоторые виды деятельности

Сегодня на заседании областной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством хокима области Э. Турдимова были разрешены некоторые виды деятельности в городе Самарканде, который находится в «красной» зоне:

·Продажа автозапчастей;





·Осуществление строительных, реконструкционных и ремонтных работ на объектах;





·Индивидуальные строительные и ремонтные работы физическими лицами;





·Мастерские по ремонту обуви;





·Пункты быстрого питания (для доставки и получения);





·Деятельность оптовых магазинов непродовольственных товаров;





·Деятельность швейных и ателье по пошиву одежды;





·Служба доставки;





·Деятельность продуктовых магазинов;





·Деятельность рынков строительных материалов; деятельность мастеров и ремесленников, продажа своей продукции в отдельном месте (магазине) за пределами торговых палаток;





·Выращивание и продажа семян и рассады;





·Деятельность филиалов (касс) коммерческих банков на объектах;





·Деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся химчисткой;





·Деятельность нотариальных контор, адвокатских и страховых организаций;





·Сбор, доставка и продажа сельскохозяйственной продукции; деятельность животноводческих, кожевенных предприятий;





·Прогулка возле жилых домов и дворов с учетом соблюдения социальной дистанции и ношения маски;





·Деятельность медицинских учреждений независимо от формы собственности;





·Индивидуальное предпринимательство;





·Техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;





·Ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и коммуникаций;





·Аренда и лизинговые услуги;





·Предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и др.);





·Риэлторская деятельность;





·Рекламные и маркетинговые мероприятия разрешены.

Пресс-служба хокимията г. Самарканда