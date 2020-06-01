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  • 1 июнь 2020 12:15
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В Пайарыкском районе 11 медицинских работников заразились коронавирусом

В Пайарыкском районе 11 медицинских работников заразились коронавирусомПо данным информационной службы администрации Пайарыкского района, инфекция обнаруженау 28 человек в регионе.

 

Из общего количества больных-11 пациентов (10 региональных, 1 районный) являются медработниками, 1 сотрудник районного предприятия газоснабжения, 1 сотрудник ОВД, 3 сезонных рабочих, 1 водитель, 1 предприниматель, 4 домохозяйки, 2 школьника, 4 из них пенсионеры.

 

30 мая сотрудники районного санитарно-эпидемиологического центра благополучия провели обследования в 186 домах. Во время медосмотра выявлено5 человек с повышеннойтемпературой тела из 736 граждан.

 

Тесты на наличие антител к коронавирусу были взяты у 162 граждан, в 186 квартирах проведена дезинфекция. 17 квартир закрыты на карантин на 14 дней.

 

В связи с этим повсеместно проводятся дезинфекционные мероприятия в административных зданиях госучреждений,торговых комплексах, дехканских рынках, автомобильных стоянках.


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