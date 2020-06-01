Территория махаллей "Шарк" и “Дари занжир" будет благоустроена

Махалли «Шарк» и «Дари Занжир» расположены в исторической части Самарканда и славятся своими историческими и культурными достопримечательностями. Областной хокимият принял меры по благоустройству этих махаллей, восстановлению объектов культуры и развитию социальных объектов, ремонту внутренних дорог.

В целях начала строительных и благоустроительных работ заместитель хокима области по развитию туризма Б.Нуруллаев и ответственные лица обсудили вопросы проекта консервации-реставрации объекта культурного наследия «Дари Занжир худжра» в махалле «Дари Занжир», строительство частной школы вместо бывшей общеобразовательной школы №15.

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, принято решение предоставить итоговые проекты по реализации вышеуказанных мер в областной хокимият в течение 5 дней.