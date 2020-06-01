» » » Территория махаллей "Шарк" и “Дари занжир" будет благоустроена
﻿
  • 1 июнь 2020 11:29
  • 174

Территория махаллей "Шарк" и “Дари занжир" будет благоустроена

Махалли «Шарк» и «Дари Занжир» расположены в исторической части Самарканда и славятся своими историческими и культурными достопримечательностями. Областной хокимият принял меры по благоустройству этих махаллей, восстановлению объектов культуры и развитию социальных объектов, ремонту внутренних дорог.

 

Территория махаллей "Шарк" и “Дари занжир" будет благоустроена

 

В целях начала строительных и благоустроительных работ заместитель хокима области по развитию туризма Б.Нуруллаев и ответственные лица обсудили вопросы проекта консервации-реставрации объекта культурного наследия «Дари Занжир худжра» в махалле «Дари Занжир», строительство частной школы вместо бывшей общеобразовательной школы №15.  

 

Территория махаллей "Шарк" и “Дари занжир" будет благоустроена

 

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, принято решение предоставить итоговые проекты по реализации вышеуказанных мер в областной хокимият в течение 5 дней.


Похожие статьи:
﻿
Сохранение культурного наследия и его вклад в развитие туризма

Сохранение культурного наследия и его вклад в развитие туризма

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Проекты предпринимателей рассмотрены в махаллях

Проекты предпринимателей рассмотрены в махаллях "Дари занжир" и "Украч"

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Представители хокимията побывали в мемориальном комплексе Чор-Чинор

Представители хокимията побывали в мемориальном комплексе Чор-Чинор

Новости Самарканда
﻿
Рассмотрено исполнение Закона

Рассмотрено исполнение Закона "О туризме" в Самаркандской области

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самаркандской области прошел конкурс образцовых махаллей

В Самаркандской области прошел конкурс образцовых махаллей

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика