В Самарканде разрешили движение автотранспорта по часам

Начиная с 1 июня, будут смягчены правила карантина в некоторых регионах области. Разрешено передвижение транспортных средств без стикера, мототранспорта и велосипедов в городе Самарканде, Ургутском, Пастдаргомском районах, находящихся в красной зоне с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

В салоне автомашине должно быть не более двух человек. Передвигаться на автотранспорте разрешено только для приобретения лекарств, продуктов питания и средств первой необходимости. Об этом сообщил хоким области Эркинжон Турдимов, выступив сегодня утром с обращением к народу. В своей речи глава области поблагодарил самаркандцев за строгое соблюдение правил карантина и отметил, что, к сожалению, есть граждане, которые не серьезно относятся к заболеванию и становятся причиной распространения вируса.

Из-за небрежности медицинских работников и двух водителей такси, работающих в службе доставки, из числа заболевших-45 медработников, 42 временно безработных, 36 несовершеннолетних учеников школ, 10 работников налоговой службы, 6 банковских служащих.

-На сегодня зафиксировано около 28 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением карантинных правил. В отношении двух сотрудников инспекции санитарно-эпидемиологической службы, которые захотели нажиться во время пандемии, возбуждены уголовные дела. Все это послужило причиной продления карантина,- сказал хоким.