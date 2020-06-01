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  • 1 июнь 2020 11:22
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В Самарканде разрешили движение автотранспорта по часам

Начиная с 1 июня, будут смягчены правила карантина в некоторых регионах области. Разрешено передвижение транспортных средств без стикера, мототранспорта и велосипедов в городе Самарканде, Ургутском, Пастдаргомском районах, находящихся в красной зоне с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

 

В Самарканде разрешили движение автотранспорта по часам

 

В салоне автомашине должно быть не более двух человек. Передвигаться на автотранспорте разрешено только для приобретения лекарств, продуктов питания и средств первой необходимости. Об этом сообщил хоким области Эркинжон Турдимов, выступив сегодня утром с обращением к народу. В своей речи глава области поблагодарил самаркандцев за строгое соблюдение правил карантина и отметил, что, к сожалению, есть граждане, которые не серьезно относятся к заболеванию и становятся причиной распространения вируса.

 

Из-за небрежности медицинских работников и двух водителей такси, работающих в службе доставки, из числа заболевших-45 медработников, 42 временно безработных, 36 несовершеннолетних учеников школ, 10 работников налоговой службы, 6 банковских служащих.

 

-На сегодня зафиксировано около 28 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением карантинных правил. В отношении двух сотрудников инспекции санитарно-эпидемиологической службы, которые захотели нажиться во время пандемии, возбуждены уголовные дела. Все это послужило причиной продления карантина,- сказал хоким.


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