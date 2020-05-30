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  • 30 май 2020 11:50
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Пайарыкский район внесен в "красную зону"

Еще одному региону Самаркандской области присвоен «красный уровень». В некоторых махаллинских сходах граждан Пайарыкского района была обнаружена коронавирусная инфекция, все дороги, ведущие к этим махаллям,  перекрыты бетонными барьерами  и доступ к основным и внутренним улицам  ограничен.

 

Пайарыкский район внесен в "красную зону"

 

В частности, это махалли «Янги хает», «Чоштепа», «Илгор», «Ходжа Исмоил», «Оккургон», «Каттасайдов», «Гузал», «Фаровон».

 

121 гражданин (489 членов семьи) из 117 домохозяйств находятся на самоизоляции  дома, сообщили в  информационной службе хокимията Пайарыкского района.  У одного из фельдшеров районного медучрежения была диагностирована коронавирусная инфекция. 10 человек  заразились в больницах Самарканда.

 

По состоянию на 29 мая в результате усиленных профилактических мер в мае 40 839 человек из 7 873 семей прошли медицинские осмотры, у  48 человек наблюдалось повышение температуры тела.

 

На данный момент в отношении  992 человек  в районе составлены административные протоколы о нарушении карантинных правил. 226 автомобилей  размещены на штрафстоянку в установленном порядке.

 

За карантинный период в район прибыло 804 граждан из-за рубежа. Все они прошли 14-дневный карантин


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