Пайарыкский район внесен в "красную зону"

Еще одному региону Самаркандской области присвоен «красный уровень». В некоторых махаллинских сходах граждан Пайарыкского района была обнаружена коронавирусная инфекция, все дороги, ведущие к этим махаллям, перекрыты бетонными барьерами и доступ к основным и внутренним улицам ограничен.

В частности, это махалли «Янги хает», «Чоштепа», «Илгор», «Ходжа Исмоил», «Оккургон», «Каттасайдов», «Гузал», «Фаровон».

121 гражданин (489 членов семьи) из 117 домохозяйств находятся на самоизоляции дома, сообщили в информационной службе хокимията Пайарыкского района. У одного из фельдшеров районного медучрежения была диагностирована коронавирусная инфекция. 10 человек заразились в больницах Самарканда.

По состоянию на 29 мая в результате усиленных профилактических мер в мае 40 839 человек из 7 873 семей прошли медицинские осмотры, у 48 человек наблюдалось повышение температуры тела.

На данный момент в отношении 992 человек в районе составлены административные протоколы о нарушении карантинных правил. 226 автомобилей размещены на штрафстоянку в установленном порядке.

За карантинный период в район прибыло 804 граждан из-за рубежа. Все они прошли 14-дневный карантин