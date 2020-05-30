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  • 30 май 2020 10:24
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Число случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области увеличилось еще на 4

Минздрав: По состоянию на 10:00 30 мая 2020 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 3513 (+25).

 

Число случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области увеличилось еще на 4

 

Два новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, четыре в Самаркандской области и два в Наманганской области, в общей сложности восемь человек. Тринадцать человек были выявлены среди жителей Карантинного центра,   трое среди приезжих из России и Казахстана, один из водителей международных грузовиков, въезжающих в Сырдарьинскую область через пограничный контрольно-пропускной пункт Гулистан.

 

В настоящее время в стране вылечено и реабилитировано 2728 человек, инфицированных коронавирусом.

 

В настоящее время 771 пациент в нашей стране проходит лечение в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами.

 

По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составляет 356, вылечено 265 человек.


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