Число случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области увеличилось еще на 4

Минздрав: По состоянию на 10:00 30 мая 2020 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 3513 (+25).

Два новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, четыре в Самаркандской области и два в Наманганской области, в общей сложности восемь человек. Тринадцать человек были выявлены среди жителей Карантинного центра, трое среди приезжих из России и Казахстана, один из водителей международных грузовиков, въезжающих в Сырдарьинскую область через пограничный контрольно-пропускной пункт Гулистан.

В настоящее время в стране вылечено и реабилитировано 2728 человек, инфицированных коронавирусом.

В настоящее время 771 пациент в нашей стране проходит лечение в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами.

По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составляет 356, вылечено 265 человек.