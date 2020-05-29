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  • 29 май 2020 20:17
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В Булунгурском районе строится современная частная школа

Сегодня основная часть частных школ, построенных предпринимателями, находится в городских районах, а в сельской местности таких учебных заведений практически нет.

 

В Булунгурском районе строится современная частная школа

 

ООО "SMART WORDS" планирует открыть школу на основе государственно-частного партнерства в махалле «Киркшоди»  Булунгурского района.

 

Место пустующего здания старой школы в селе было отведено под частную школу. Ранее построенное   школьное здание с 10 классными комнатами будет полностью реконструировано и  использовано в качестве общежития. На данный момент ведутся строительные работы  главного учебного корпуса, спортзала и бассейна.

 

В Булунгурском районе строится современная частная школа

 

- Школа возводится для поддержки талантливых и одаренных детей, развития среди них искусства и спорта, повышения компьютерной грамотности и культуры чтения, - говорит основатель стройкомпании  Нигора Уролова. - Мы хотим создать  все условия для того, чтобы дети из отдаленных деревень приезжали и учились.  Для этого  мы также строим общежитие. Теперь молодежь  Булунгурского района  получит возможность учиться в учебном заведении, в котором предусмотрены все необходимые условия.

 

Летом здесь также планируется организовать детский оздоровительный лагерь.

 

В настоящее время строительство частной школы осуществляет ООО "SMART WORDS" . Во время пандемии около 30 сельских молодых людей были обеспечены сезонной занятостью.

 

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