В Булунгурском районе строится современная частная школа

Сегодня основная часть частных школ, построенных предпринимателями, находится в городских районах, а в сельской местности таких учебных заведений практически нет.

ООО "SMART WORDS" планирует открыть школу на основе государственно-частного партнерства в махалле «Киркшоди» Булунгурского района.

Место пустующего здания старой школы в селе было отведено под частную школу. Ранее построенное школьное здание с 10 классными комнатами будет полностью реконструировано и использовано в качестве общежития. На данный момент ведутся строительные работы главного учебного корпуса, спортзала и бассейна.

- Школа возводится для поддержки талантливых и одаренных детей, развития среди них искусства и спорта, повышения компьютерной грамотности и культуры чтения, - говорит основатель стройкомпании Нигора Уролова. - Мы хотим создать все условия для того, чтобы дети из отдаленных деревень приезжали и учились. Для этого мы также строим общежитие. Теперь молодежь Булунгурского района получит возможность учиться в учебном заведении, в котором предусмотрены все необходимые условия.

Летом здесь также планируется организовать детский оздоровительный лагерь.

В настоящее время строительство частной школы осуществляет ООО "SMART WORDS" . Во время пандемии около 30 сельских молодых людей были обеспечены сезонной занятостью.

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