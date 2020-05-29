В Булунгурском районе строится современная частная школа

Сегодня основная часть частных школ, построенных предпринимателями, находится в городских районах, а в сельской местности таких учебных заведений практически нет.
ООО "SMART WORDS" планирует открыть школу на основе государственно-частного партнерства в махалле «Киркшоди» Булунгурского района.
Место пустующего здания старой школы в селе было отведено под частную школу. Ранее построенное школьное здание с 10 классными комнатами будет полностью реконструировано и использовано в качестве общежития. На данный момент ведутся строительные работы главного учебного корпуса, спортзала и бассейна.
Летом здесь также планируется организовать детский оздоровительный лагерь.
В настоящее время строительство частной школы осуществляет ООО "SMART WORDS" . Во время пандемии около 30 сельских молодых людей были обеспечены сезонной занятостью.