В Булунгурском районе из-за превышения скорости погиб 36-летний водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Булунгурском районе Самаркандской области из-за превышения скорости Lacetti. Об этом сообщили в информационной службе Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

« В ночь с 26 на 27 мая этого года примерно в 01:30 ночи 40-летний Х.Т., управляя автомобилем «Lacetti» на большой скорости врезался в транспортное средство «Дамас», ударив его с правой стороны»,- сообщили в ГУБДД.

ДТП произошло на 1058 км автомагистрали М-39, проходящей через территорию махалли «Улугбек» Булунгурского района Самаркандской области.

В результате аварии автомобиль Lacetti перевернулся, 36-летний пассажир, находящийся на тот момент в этой машине, скончался в больнице с серьезными травмами.

Следственным отделом Булунгурского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется расследование.