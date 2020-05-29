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  • 29 май 2020 14:36
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В Булунгурском районе из-за превышения скорости погиб 36-летний водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Булунгурском районе Самаркандской области из-за превышения скорости  Lacetti. Об этом сообщили в информационной службе Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

 

В Булунгурском районе из-за превышения скорости погиб 36-летний водитель

 

 

« В ночь с 26 на  27 мая этого года примерно в 01:30 ночи  40-летний Х.Т., управляя автомобилем «Lacetti» на большой скорости врезался в транспортное средство «Дамас», ударив его с правой стороны»,- сообщили в ГУБДД.

 

ДТП произошло на 1058 км  автомагистрали М-39, проходящей через территорию махалли «Улугбек»  Булунгурского района Самаркандской области.

 

В Булунгурском районе из-за превышения скорости погиб 36-летний водитель

 

 

В результате аварии автомобиль Lacetti  перевернулся, 36-летний пассажир, находящийся на тот момент в этой машине, скончался в больнице с серьезными травмами.

 

Следственным отделом Булунгурского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.2  статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется расследование.


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