В Булунгурском районе из-за превышения скорости погиб 36-летний водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Булунгурском районе Самаркандской области из-за превышения скорости Lacetti. Об этом сообщили в информационной службе Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
ДТП произошло на 1058 км автомагистрали М-39, проходящей через территорию махалли «Улугбек» Булунгурского района Самаркандской области.
В результате аварии автомобиль Lacetti перевернулся, 36-летний пассажир, находящийся на тот момент в этой машине, скончался в больнице с серьезными травмами.
Следственным отделом Булунгурского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется расследование.