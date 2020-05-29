Нурабадский район внесен в «зеленую зону»

Поскольку в Нурабадском районе не было выявлено случаев коронавирусной инфекции, район внесен в «зеленую зону». Об этом сообщает информационная служба районной администрации.

С начала периода карантина в регионе под медицинским наблюдением находились 374 человек.

На сегодняшний день их число сократилось до 27 граждан, 12 в районном медицинском объединении и 15 на дому. За отчетный период времени составлены административные протоколы в отношении 638 человек, которые нарушили карантинные ограничения.

Так как район находится в «зеленой зоне», разрешено возобновить деятельность парков и зон отдыха , передвижение транспортных средств без стикеров, прием граждан в государственных учреждениях в полном соответствии с правилами карантина .