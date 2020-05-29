» » » Нурабадский район внесен в «зеленую зону»
﻿
  • 29 май 2020 12:24
  • 243

Нурабадский район внесен в «зеленую зону»

Поскольку в Нурабадском районе не было выявлено случаев коронавирусной инфекции, район внесен в   «зеленую зону». Об этом сообщает информационная служба районной администрации.

 

Нурабадский район внесен в «зеленую зону»

 

С начала периода карантина в регионе под  медицинским наблюдением находились  374 человек.

На сегодняшний день их число сократилось до 27 граждан, 12 в районном медицинском объединении и 15 на дому. За отчетный период времени  составлены административные протоколы в отношении 638 человек, которые нарушили  карантинные ограничения.

 

Так как район находится в «зеленой зоне», разрешено возобновить  деятельность парков и зон отдыха , передвижение транспортных средств без стикеров, прием граждан в государственных учреждениях в полном соответствии с правилами карантина .


Похожие статьи:
﻿
Крупнейший район Самаркандской области переведен в «красную» зону опасности по коронавирусу

Крупнейший район Самаркандской области переведен в «красную» зону опасности по коронавирусу

Новости Самарканда
﻿
Разрешено возобновить некоторые виды деятельности

Разрешено возобновить некоторые виды деятельности

Новости Самарканда
﻿
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарканде достигло 14 человек

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарканде достигло 14 человек

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 5 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 5 человек

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде 8 апреля было зафиксировано больше 450 случаев нарушения карантина

В Самарканде 8 апреля было зафиксировано больше 450 случаев нарушения карантина

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика