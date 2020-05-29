В Университете «Шелковый путь» проходит международная онлайн-конференция

29 мая 2020 года в Международном университете туризма «Шелковый путь» стартовала международная онлайн-конференция "Творческий потенциал многоязычной личности: влияние полилингвистического фактора на процесс изучения иностранного языка»

Данная конференция организована совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма в сотрудничестве с Корейским университетом международных исследований (Корея), Самаркандским государственным университетом (Узбекистан), Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби (Казахстан), Центром прикладной лингвистики (США) и Центром перевода и межкультурных исследований (CTIS) (Великобритания).

Основной целью двухдневной международной научно-практической конференции является создание международной и информационной платформы для совершенствования процесса преподавания иностранных языков, а также обсуждения теоретических и прикладных аспектов современного языкознания.

По итогам конференции электронный сборник научных статей будет зарегистрирован в международных системах Crossref и Google Scholar.