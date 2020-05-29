27 мая текущего года в соцсетях был опубликован материал о том, что хоким Нарпайского района Ботир Джаббаров заставил постившихся во время месяца Рамазан учителей местных школ убирать и ремонтировать туалеты.

Были также прикреплены фотографии и видео, отправленные педагогами. По информации издания, начальник Нарпайского районного отдела народного образования, толкнул директора школы №32, требуя завершить работы. Как развернулись события между администрацией районного хокимията и директором школы? Кто прав в ситуации, связанной с нарпайскими учителями смотрите в репортаже пресс-службы областного хокимията.









Пресс-служба хокимията Самаркандской области