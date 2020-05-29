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  • 29 май 2020 11:11
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Кто прав в ситуации, связанной с нарпайскими учителями?

27 мая текущего года в соцсетях был опубликован материал о том, что хоким Нарпайского района Ботир Джаббаров заставил постившихся во время месяца Рамазан учителей местных школ убирать и ремонтировать туалеты.

 

Были также прикреплены фотографии и видео, отправленные педагогами. По информации издания, начальник Нарпайского районного отдела народного образования, толкнул директора школы №32, требуя завершить работы. Как развернулись события между администрацией районного хокимията и директором школы? Кто прав в ситуации, связанной с нарпайскими учителями смотрите в репортаже пресс-службы областного хокимията.



Пресс-служба хокимията Самаркандской области

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