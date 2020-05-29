Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина





В компании подчеркнули, что ранее для облегчения эпидемиологической ситуации в стране, то есть в течение периода карантина, узбекистанцы временно не отключались от электрической сети. "В последние дни, согласно решению Специальной республиканской комиссии, в связи с ослаблением карантинных мер, с целью предотвращения увеличения долгов, возникающих в результате использования электроэнергии, потребители-должники отключаются от сети", – отметили в "Самаркандском предприятии территориальных электрических сетей".





Однако, стоит отметить, что Самарканд входит в "красную зону" и у нас из-за большого количества случаев заболеваний карантин не только не смягчается, а наоборот он только усиливается. Относится ли это решение Специальной республиканской комиссии к нашему региону?





Судя по фотографиям, опубликованным в Daryo.uz, компания "Самаркандское ПТЭС" создала своими действиями нарушение карантинного режима, не предусмотрев наплыв своих абонентов после массового отключения электроэнергии, не организовав порядок соблюдения социальной дистанции и собрав огромное количество людей из-за того, что абоненты не были заранее предупреждены о том, что принято решение об отключении должников от услуг.





(Фото Daryo.uz)