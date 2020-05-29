Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

У жителей
Самарканда без предупреждения начали отключать подачу электричества за долги.
Горожане в массовом порядке пошли оплачивать данную услугу в кассы
"электросети".
В компании подчеркнули, что ранее для облегчения
эпидемиологической ситуации в стране, то есть в течение периода карантина,
узбекистанцы временно не отключались от электрической сети. "В последние
дни, согласно решению Специальной республиканской комиссии, в связи с
ослаблением карантинных мер, с целью предотвращения увеличения долгов,
возникающих в результате использования электроэнергии, потребители-должники отключаются
от сети", – отметили в "Самаркандском предприятии
территориальных электрических
сетей".
Однако, стоит отметить, что Самарканд входит в
"красную зону" и у нас из-за большого количества случаев заболеваний
карантин не только не смягчается, а наоборот он только усиливается. Относится
ли это решение Специальной республиканской комиссии к нашему региону?
Судя по фотографиям, опубликованным в Daryo.uz, компания
"Самаркандское ПТЭС" создала своими действиями нарушение карантинного
режима, не предусмотрев наплыв своих абонентов после массового отключения
электроэнергии, не организовав порядок соблюдения социальной дистанции и собрав
огромное количество людей из-за того, что абоненты не были заранее
предупреждены о том, что принято решение об отключении должников от услуг.
(Фото Daryo.uz)