» » » Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина
﻿
  • 29 май 2020 10:54
  • 404

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

У жителей Самарканда без предупреждения начали отключать подачу электричества за долги. Горожане в массовом порядке пошли оплачивать данную услугу в кассы "электросети".


В компании подчеркнули, что ранее для облегчения эпидемиологической ситуации в стране, то есть в течение периода карантина, узбекистанцы временно не отключались от электрической сети. "В последние дни, согласно решению Специальной республиканской комиссии, в связи с ослаблением карантинных мер, с целью предотвращения увеличения долгов, возникающих в результате использования электроэнергии, потребители-должники отключаются от сети", – отметили в "Самаркандском предприятии территориальных электрических сетей".


Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Однако, стоит отметить, что Самарканд входит в "красную зону" и у нас из-за большого количества случаев заболеваний карантин не только не смягчается, а наоборот он только усиливается. Относится ли это решение Специальной республиканской комиссии к нашему региону?


Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Судя по фотографиям, опубликованным в Daryo.uz, компания "Самаркандское ПТЭС" создала своими действиями нарушение карантинного режима, не предусмотрев наплыв своих абонентов после массового отключения электроэнергии, не организовав порядок соблюдения социальной дистанции и собрав огромное количество людей из-за того, что абоненты не были заранее предупреждены о том, что принято решение об отключении должников от услуг.


Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

(Фото Daryo.uz)


Похожие статьи:
﻿
Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

Новости Самарканда
﻿
Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения

Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения

Новости Самарканда
﻿
Краткосрочные отключения электроэнергии ожидаются 20 ноября с 17:30 до 22:00 часов

Краткосрочные отключения электроэнергии ожидаются 20 ноября с 17:30 до 22:00 часов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде начались рейды с участием сотрудников электросети

В Самарканде начались рейды с участием сотрудников электросети

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Скоро самаркандцы перейдут на предоплату за пользование электроэнергией

Скоро самаркандцы перейдут на предоплату за пользование электроэнергией

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика