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  • 28 май 2020 21:23
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Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

Президент   малайзийского университета и ректор Самаркандского государственного института иностранных языков провели онлайн-встречу по международному сотрудничеству .

 

Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

 Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

 

Совещание   было посвящено организации заранее запланированных областей обучения и совместных программ между двумя университетами в 2020-2021 учебном году, т.е. открытию филиала университета Малайзии в области журналистики и туризма, совместной программе 3 + 1 и организации дошкольного образования (2 года в СамГИИЯ, 1 год в университете Малайзии) на базе бакалавриата СамГИИЯ.  

 

В рамках онлайн-встречи   были проведены переговоры о подготовке учебных корпусов  филиала City University of Malaysia к новому учебному году, организации процессов приема, квотах и ​​размере контрактных сборов. Стороны решили подписать соглашение о сотрудничестве на следующей неделе.


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