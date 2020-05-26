 Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

Президент малайзийского университета и ректор Самаркандского государственного института иностранных языков провели онлайн-встречу по международному сотрудничеству .

Совещание было посвящено организации заранее запланированных областей обучения и совместных программ между двумя университетами в 2020-2021 учебном году, т.е. открытию филиала университета Малайзии в области журналистики и туризма, совместной программе 3 + 1 и организации дошкольного образования (2 года в СамГИИЯ, 1 год в университете Малайзии) на базе бакалавриата СамГИИЯ.

В рамках онлайн-встречи были проведены переговоры о подготовке учебных корпусов филиала City University of Malaysia к новому учебному году, организации процессов приема, квотах и ​​размере контрактных сборов. Стороны решили подписать соглашение о сотрудничестве на следующей неделе.