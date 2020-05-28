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  • 28 май 2020 15:19
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В Самарканде за месяц построят больницу на сто коек

На 18 гектарах свободной земельной площади в воинской части, расположенной в Самарканде, начали строительство современного больничного комплекса на 100 коек. В нем будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения. Также построят жилье для медицинского персонала. 

 

В Самарканде за месяц построят больницу на сто коек

 

Генеральный подрядчик - государственное унитарное предприятие «Бунедкор обод Пастдаргом» планирует построить и сдать в эксплуатацию комплекс в течение месяца.

 

Также на прилегающей территории военного городка началось строительство карантинного комплекса на 1000 мест. Акционерное общество «Узавтосаноат» начало завозить контейнеры. Министерство здравоохранения доставляет необходимое медицинское оборудование, диагностический и лечебный инвентарь для комплекса. 

 

По сообщению пресс-службы хокимията Самаркандской области, хоким области Э.Турдимов вместе с ответственными работниками министерства строительства ознакомился с проектом объекта и строительством. Даны поручения и рекомендации по качеству и ходу строительства в соответствии с установленными нормами. 

 

Данные медицинские учреждения намечено в будущем передать в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.

 

Уза


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