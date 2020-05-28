Деревня Конигиль в Самаркандском районе будет преобразована в туристический поселок. Это место расположено в 13 км от Самарканда, вдоль трассы М-39. Своей живописной природой и давними историческими ценностями оно считается излюбленным местом, как местных, так и иностранных туристов. Народ, который славится ремесленничеством, сельским хозяйством, животноводством также известен и своим гостеприимством.

Национальные обычаи и традиции, образ жизни, старинные здания, богатство ремесел, сельское хозяйство узбекского народа всегда были в центре внимания иностранных туристов.

Указом Президента РУз «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» населенным пунктам, имеющим не менее 20 семейных гостевых домов и оказывающим не менее 5 видов услуг для туристов, будет присвоен статус «Туристская махалля», «Туристский кишлак» или «Туристский аул». С 2020 года махалли, которые имеют особое призвание, будут в приоритетном порядке включены в государственные программы «Обод кишлок» и «Обод махалла», отмечено директором департамента по развитию туризма Дильшодом Нарзикуловым. Создание туристических поселков и махаллей позволит увеличить поток туристов и повысить уровень жизни населения, создать новые рабочие места.

В данном отношении начались работы по преобразованию Конигиль в туристическую деревню. При этом особое внимание уделяется созданию новых туристических маршрутов, которые имели бы большой спрос. Принимая во внимание характер региона, состояние и расположение существующих туристических объектов, разрабатываются соответствующие проекты и дизайн с учетом пеших прогулок пребывающих по реке Сиёб и отдыха на природе.

Помимо производства самаркандской бумаги, в центре ремесленничества «Конигил мерос» будет налажена работы гончаров, плотников, начнется производство масла на маслобойнях на основе древних традиций. Построят павильон, который позволит наслаждаться пейзажем с высоты птичьего полета. Культурные и образовательные программы, включающие исполнение на национальных музыкальных инструментах также имеют место быть. В связи с этим будут созданы новые рабочие места по принципу наставник-ученик.

Согласно проекту, будет восстановлен исторический облик рисовой мельницы, а вот гончарному делу предусмотрена практическая помощь для дальнейшего развития. С процессом изготовления керамических изделий от сырья до готовой продукции туристы смогут ознакомиться на месте . Отдельный уголок отведен для выпечки известного самаркандского хлеба.

Подуставшие туристы смогут себе позволить езду на ослах по живописным местам деревни. Для удобства передвижения по всей округе будут установлены специальные значки, указывающие на туристические объекты. Не исключены и анимационные программы, где можно ознакомиться с традициями и обычаями местных жителей, свадебными обрядами и др.

Одним словом в туристическом поселке "Конигиль” будут созданы все условия для того, чтобы туристы могли провести культурный отдых, полюбоваться народными промыслами и традициями.