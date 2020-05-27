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  • 27 май 2020 14:58
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В Самарканде уволен специалист, который отвечал за порядок выдачи стимулирующих выплат медикам

В середине мая Департамент госфинконтроля выявил задержку стимулирующих выплат в размере 19,6 млрд сумов медперсоналу, лечащему пациентов с коронавирусом и наблюдающему граждан на карантине. Кроме того, в списки на выплаты включались сотрудники, которые не участвовали в этой работе.

 

В Самарканде уволен специалист, который отвечал за порядок выдачи стимулирующих выплат медикам

 

Министерство финансов сообщило о результатах мониторинга стимулирующих выплат медицинскому персоналу учреждений, где лечатся больные коронавирусом или куда граждане помещены на карантин. Выплаты производятся из средств Антикризисного фонда при министерстве.

 

В ходе проверки 15−18 мая Департамент государственного финансового контроля Минфина выявил задержку выплат в размере 19,6 млрд сумов 932 сотрудникам 32 медицинских учреждений.

Причина — медучреждения, территориальные управления здравоохранения и центры санитарно-эпидемиологического благополучия не представили своевременно в финансовые органы необходимые заявки со списками сотрудников.

 

Например, не представила заявку на выплаты Кашкадарьинская областная инфекционная больница. Из-за чего 21 медик не получил стимулирующие выплаты в размере 373,6 млн сумов за вторые 14 дней работы.

 

Самаркандская областная инфекционная клиническая больница направила заявку на выделение выплат медикам, но областное управление здравоохранение не утвердило список этих сотрудников и не оформило заявку в областное главное финансовое управление. Как следствие, 61 специалисту не было своевременно выплачено 1,2 млрд сумов.

 

По данным областного управления здравоохранения,   за заработную плату, правильное распределение персонала, а также за их учет отвечал главный экономист отдела  С. Исламов. Специалист был освобожден от должности в связи с тем, что он не подал заявление в Главное финансовое управление в установленный срок.

 

Кроме того, девять учреждений здравоохранения представили заявки в Центр санитарно-эпидемиологического благополучия Хорезмской области, но сотрудники центра не утвердили список и не представили его в главное финуправление региона. В итоге местные медики недополучили 1,7 млрд сумов.

 

Ответственными лицами Андижанской областной инфекционной больницы не были представлены табели об отработанных днях медиков, привлеченных из других учреждений, в связи с чем 80 специалистов остались без выплат на сумму 1,7 млрд сумов.

 

Кроме того, было выявлено, что медикам пяти медучреждений Ташкента задержали своевременную выплату 4,7 млрд сумов стимулирующих средств.

 

Выявленные в ходе проверок нарушения устранены, обеспечена полная выплата средств медицинским работникам, сообщили в Минфине.

 

В то же время стало известно о случаях, когда в списки специалистов, которым положены стимулирующие выплаты, без каких-либо оснований включали сотрудников, не работавших с пациентами с коронавирусом или гражданами на карантине. Им также производились выплаты.


Необоснованные и излишние выплаты вычтены из параметров финансирования. Принимаются меры по взысканию указанных сумм.

 

По состоянию на 26 мая общий объем выплат медицинским работникам составил 142,9 млрд cумов.

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