В Международном университете туризма «Шелковый путь» проходит международная онлайн-конференция

27 мая 2020 года в Международном университете туризма «Шелковый путь» стартовала международная онлайн-научно-практическая конференция «Туризм в XXI веке: инновации, цифровые технологии и инклюзивный рост».

Престижную конференцию организовали Государственный комитет по развитию туризма Республики Узбекистан, Институт туризма Сахид (Индонезия), Академия туризма Анталии (Турция), Университет туризма Гуйлинь (Китай), Национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан) и др.

На двухдневной конференции состоится обмен научно-методическим опытом и практическими рекомендациями. Участники также обменяются мнениями о том, что делать для ускорения развития туризма и инклюзивного экономического роста после карантина.

В конференции, которая проводится на английском языке, участвуют профессора и студенты университетов со своими исследовательскими работами.

Электронный сборник научных статей, рекомендованных для конференции, будет зарегистрирован в международных системах Crossref и Google Scholar .