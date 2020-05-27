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  • 27 май 2020 14:28
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В Международном университете туризма «Шелковый путь» проходит международная онлайн-конференция

27 мая 2020 года в Международном университете туризма «Шелковый путь» стартовала международная онлайн-научно-практическая конференция «Туризм в XXI веке: инновации, цифровые технологии и инклюзивный рост».

 

В Международном университете туризма «Шелковый путь» проходит международная онлайн-конференция

 

 

Престижную конференцию организовали Государственный комитет по развитию туризма Республики Узбекистан, Институт туризма Сахид (Индонезия), Академия туризма Анталии (Турция), Университет туризма Гуйлинь (Китай), Национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан) и др.

 

На двухдневной конференции состоится обмен научно-методическим опытом и практическими рекомендациями. Участники также обменяются мнениями о том, что делать для ускорения развития туризма и инклюзивного экономического роста после карантина.

 

В конференции, которая проводится на английском языке, участвуют профессора и студенты университетов со своими исследовательскими работами.

 

Электронный сборник научных статей, рекомендованных для конференции, будет зарегистрирован в международных системах Crossref и Google Scholar . 


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