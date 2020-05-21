» » » ООО «Пайарык кластер» приобрело новое оборудование
﻿
  • 27 май 2020 10:55
  • 21

ООО «Пайарык кластер» приобрело новое оборудование

Закупка 15 единиц новых сельскохозяйственных машин стоимостью 4,5 млрд. сумов, осуществленная хлопко-текстильным кластером в Пайарыкском районе,   является  первым важным шагом в обновлении парка машиностроения.

 

ООО «Пайарык кластер» приобрело новое оборудование


 

В перспективе  поэтапно заменить все оборудование на современное, повысить уровень  механизации отрасли, наладить глубокую переработку сельскохозяйственных культур, говорят учредители.

 

Новые косилки переданы 15 водителям-специалистам. Перед ними поставлена задача-взять с собой молодых людей и обучить их в качестве учеников.

 

Информационная служба хокимията Паярыкского района.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области будут созданы 3 специализированных элитных семеноводческих хозяйства

В Самаркандской области будут созданы 3 специализированных элитных семеноводческих хозяйства

Новости Самарканда
﻿
В Акдарьинском районе открылось новое предприятие по переработке овощей и фруктов

В Акдарьинском районе открылось новое предприятие по переработке овощей и фруктов

Новости Самарканда
﻿
В Пайарыкском районе будет запущен проект по развитию рыбного кластера на сумму 17,0 млрд. сумов

В Пайарыкском районе будет запущен проект по развитию рыбного кластера на сумму 17,0 млрд. сумов

Новости Самарканда
﻿
Развитие предпринимательства в Джамбайском районе

Развитие предпринимательства в Джамбайском районе

Экономика / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде планируется наладить производство эскалаторов

В Самарканде планируется наладить производство эскалаторов

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика