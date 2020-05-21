ООО «Пайарык кластер» приобрело новое оборудование

Закупка 15 единиц новых сельскохозяйственных машин стоимостью 4,5 млрд. сумов, осуществленная хлопко-текстильным кластером в Пайарыкском районе, является первым важным шагом в обновлении парка машиностроения.





В перспективе поэтапно заменить все оборудование на современное, повысить уровень механизации отрасли, наладить глубокую переработку сельскохозяйственных культур, говорят учредители.

Новые косилки переданы 15 водителям-специалистам. Перед ними поставлена задача-взять с собой молодых людей и обучить их в качестве учеников.

Информационная служба хокимията Паярыкского района.