 В Иштыханском районе водитель потерял управление и опрокинулся в канал. Пассажир погиб

Водитель автомобиля марки "Matiz” 39-летний К.Т. управляя автомобилем по дороге, пролегающей по территории села Нуробод махаллинского схода граждан "Азамат” Иштыханского района, потерял управление над автомобилем, в результате чего съехал в канал Хатырчи, расположенный по левую сторону дороги.

Впоследствии, пассажир автомобиля 39-летней М.У., получив тяжкие телесные повреждения, скончался. Тело пострадавшего обнаружили в 430 метрах от места происшествия.

По данному факту Следственным отделом Иштыханского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека), ведется предварительное следствие.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан , убедительно просит водителей быть внимательными и бдительными при управлении транспортными средствами.