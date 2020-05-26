В Самарканде умер пациент с коронавирусом

По данным Минздрава, 19 мая этого года он был помещен в областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии. Результаты анализа показали, что у мужчины диагностирован коронавирус.

63-летний пациент , проживающий в Пахтачийском районе, был инвалидом I группы в течение 3 лет и находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хроническая почечная недостаточность и тяжелая анемия. С 2017 года он регулярно проходит курс гемодиализа.

25 мая состояние больного ухудшилось, появились признаки внутреннего кровотечения. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Однако, несмотря на реанимационные процедуры, пациент, находившийся на аппарате искусственной вентиляции легких, 26 мая умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане число больных коронавирусной инфекцией составляет 3290, в Самаркандской области-344