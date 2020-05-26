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  • 26 май 2020 23:30
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В Самарканде умер пациент с коронавирусом

По данным Минздрава, 19 мая этого года он был помещен в областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии. Результаты  анализа показали, что у мужчины диагностирован коронавирус.  

 

В Самарканде умер пациент с коронавирусом

 

63-летний пациент , проживающий в Пахтачийском районе, был инвалидом I группы в течение 3 лет и находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хроническая почечная недостаточность и тяжелая анемия. С 2017 года он регулярно проходит курс гемодиализа.

 

25 мая состояние больного ухудшилось, появились признаки внутреннего кровотечения. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии.

 

Однако, несмотря на реанимационные процедуры, пациент, находившийся на аппарате искусственной вентиляции легких, 26 мая умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане число больных коронавирусной инфекцией составляет 3290, в Самаркандской области-344


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