Крупнейший район Самаркандской области переведен в «красную» зону опасности по коронавирусу

В Самаркандской области район с полумиллионным населением попал в «красную» зону опасности по риску распространения коронавирусной инфекции.

Информационная служба УВД Самаркандской области опубликовала видео об усиленных рейдах в округе, в котором говорилось, что район переведен в «красную» зону.

В Ургутском районе, где проживает более 500 тыс. человек, дабы избежать скопления людей, с 24 мая все продуктовые магазины закрылись на один день. В центральных улицах района и между селами были организованы блокпосты.

В связи с тем, что в последнее время коронавирус выявляется среди людей, находящихся вне карантинных зон в области были усилены карантинные меры. В частности, Тайлакский, Акдарьинский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Ургутский районы, а также город Джума и Самарканд были взяты под особый контроль. В городе Самарканде работает 25 мобильных рейдовых групп.

В социальных сетях распространились слухи о том, что в области полностью ограничили движения всех транспортных средств, но вскоре стало известно, что движение автомобилей со специальными стикерами продолжается. Тем не менее, в «красной» зоне каждый автомобиль проверяется и дезинфицируется.

По последним данным, в Самаркандской области коронавирус выявили у 338 человек, выздоровели – 247, скончался один пациент.Об этом пишет Кун.уз