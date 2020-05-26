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  • 26 май 2020 16:24
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Крупнейший район Самаркандской области переведен в «красную» зону опасности по коронавирусу

В Самаркандской области район с полумиллионным населением попал в «красную» зону опасности по риску распространения коронавирусной инфекции.

 

Крупнейший район Самаркандской области переведен в «красную» зону опасности по коронавирусу

 

 

Информационная служба УВД Самаркандской области опубликовала видео об усиленных рейдах в округе, в котором говорилось, что район переведен в «красную» зону.

 

В Ургутском районе, где проживает более 500 тыс. человек, дабы избежать скопления людей, с 24 мая все продуктовые магазины закрылись на один день. В центральных улицах района и между селами были организованы блокпосты.

 

В связи с тем, что в последнее время коронавирус выявляется среди людей, находящихся вне карантинных зон в области были усилены карантинные меры. В частности, Тайлакский, Акдарьинский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Ургутский районы, а также город Джума и Самарканд были взяты под особый контроль. В городе Самарканде работает 25 мобильных рейдовых групп.

 

В социальных сетях распространились слухи о том, что в области полностью ограничили движения всех транспортных средств, но вскоре стало известно, что движение автомобилей со специальными стикерами продолжается. Тем не менее, в «красной» зоне каждый автомобиль проверяется и дезинфицируется.

 

По последним данным, в Самаркандской области коронавирус выявили у 338 человек, выздоровели – 247, скончался один пациент.Об этом пишет Кун.уз


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