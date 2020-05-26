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  • 26 май 2020 16:03
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В Самарканде сдают коконы шелкопряда

В Самаркандской области после выращивания 49 350 коробок грен шелкопряда планируют сдать 2714 тонн коконов. 

 

В Самарканде сдают коконы шелкопряда

 

Шелководы Каттакурганского района, выращивающие 5527 коробок грен шелкопряда, уже поставляют первый урожай.

 

- В этом весеннем сезоне мы планировали вырастить 304 тонны, подписали договоры с фермерскими хозяйствами и семьями, - говорит председатель ООО "Кумуш тола" М. Ниязова. - Этой работой занимаются свыше 4 тысяч домов, получают неплохие доходы. За коробку грен шелкопряда им выдали по 300 тысяч сумов аванса. 

 

За килограмм коконов платят 21000 сумов. В этом году урожай шелкопряда очень высок. Переработанную продукцию планируется экспортировать в другие страны.

 

- С членами нашего фермерского хозяйства мы вырастили 19 коробок грен шелкопряда, - говорит руководитель фермерского хозяйства "Илёсхон" О. Очилов. - Выполнили договорные обязательства, сдав урожай первых 15 коробок. Скоро сдадим и остальное. Все это приносит дополнительный доход.

 

В других районах области тоже активно сдают полученный урожай. 

 

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