339 самаркандских выпускников получат золотые медали

В общеобразовательных учреждениях при Самаркандском областном управлении народного образования в 2019-2020 учебном году обучались 719684 учащихся.

9-й класс заканчивают 55864 человека, а 11-й - 53589 человек.

Сегодня для выпускников прозвучал последний звонок в режиме онлайн.

Как сообщает Информационная служба управления, в завершившемся учебном году 339 выпускников получат золотые и 75 - серебряные медали. 1533 девятиклассника получат аттестаты с отличием.

Учащихся переведут из класса в класс в соответствии с приказом министра народного образования от 20 мая «О завершении 2019-2020 учебного года в общеобразовательных школах и представлении учащимся аттестатов (свидетельств)».

Уза