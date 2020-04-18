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  • 26 май 2020 8:49
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339 самаркандских выпускников получат золотые медали

В общеобразовательных учреждениях при Самаркандском областном управлении народного образования в 2019-2020 учебном году обучались 719684 учащихся.

 

339 самаркандских выпускников получат золотые медали

 

9-й класс заканчивают 55864 человека, а 11-й - 53589 человек.

 

Сегодня для выпускников прозвучал последний звонок в режиме онлайн.

 

Как сообщает Информационная служба управления, в завершившемся учебном году 339 выпускников получат золотые и 75 - серебряные медали. 1533 девятиклассника получат аттестаты с отличием.

 

Учащихся переведут из класса в класс в соответствии с приказом министра народного образования от 20 мая «О завершении 2019-2020 учебного года в общеобразовательных школах и представлении учащимся аттестатов (свидетельств)».

Уза

 


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