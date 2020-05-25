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  • 25 май 2020 23:55
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Группа медицинских работников против коронавирусной инфекции передала эстафету

В настоящее время 15 042 медицинских работника (4 356 врачей, 10 686 младшего и среднего медперсонала ) по всему региону демонстрируют настоящий героизм в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, медицинском наблюдении за гражданами на карантине и борьбе с пандемией Соvid-19.
 

Группа медицинских работников против коронавирусной инфекции передала эстафету


Команда областного детского многопрофильного медицинского центра в их числе.
Группу медицинских работников, которые лечили инфицированных пациентов   в центре, поблагодарили начальник областного управления здравоохранения Давронбек Джуманиязов и ректор Ташкентской медицинской Академии профессор Лазиз Туйчиев. Врачи достойно завершили 14-дневную смену, их заменил другой  медицинский персонал.


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