Хокимият Самаркандской области назвал причину увольнения советника хокима

Сообщение опубликовано на странице Facebook информационной службы областной администрации.

В частности, в нем говорится:

Решением хокима Самаркандской области от 19 мая этого года Турдиалиева Тахмина Хусановна была освобождена от должности советника хокима по вопросам архитектуры и строительства.

Решение было основано на заявлении Тахмины Хусановной об отстранении с должности по семейным обстоятельствам.

Областной хокимият выразил благодарность Тахмине Турдиалиевой за краткосрочную работу, проделанную в развитии отрасли в регионе, высоко оценив предложения, идеи и советы.