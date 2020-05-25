» » » Хокимият Самаркандской области назвал причину увольнения советника хокима
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  • 25 май 2020 23:06
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Хокимият Самаркандской области назвал причину увольнения советника хокима

Сообщение опубликовано на странице Facebook информационной службы областной администрации.

 

Хокимият Самаркандской области назвал причину увольнения советника хокима

 

В частности, в нем говорится:

 

Решением хокима Самаркандской области от 19 мая этого года Турдиалиева Тахмина Хусановна была освобождена от должности советника хокима по вопросам архитектуры и строительства.

 

Решение было основано на заявлении Тахмины Хусановной об отстранении с должности по семейным обстоятельствам.

 

Областной хокимият  выразил благодарность Тахмине Турдиалиевой  за краткосрочную работу, проделанную в развитии отрасли в регионе, высоко оценив предложения, идеи и советы.


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