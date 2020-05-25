Хокимият Самаркандской области назвал причину увольнения советника хокима

Сообщение опубликовано на странице Facebook информационной службы областной администрации.
В частности, в нем говорится:
Решением хокима Самаркандской области от 19 мая этого года Турдиалиева Тахмина Хусановна была освобождена от должности советника хокима по вопросам архитектуры и строительства.
Решение было основано на заявлении Тахмины Хусановной об отстранении с должности по семейным обстоятельствам.
Областной хокимият выразил благодарность Тахмине Турдиалиевой за краткосрочную работу, проделанную в развитии отрасли в регионе, высоко оценив предложения, идеи и советы.