Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт

В социальных сетях появляются сообщения о том, что в некоторых местах собираются деньги на ремонт школ, что вызывает недовольство родителей. «Мы не одобряем и выступаем против денежного сбора в школах», пишет в своем информационном сообщении пресс-служба областного управления народного образования.

Министр народного образования Ш. Шерматов прокомментировал данный вопрос и обратился к администрациям школ: «Этот процесс должен быть добровольным. Если кто-то хочет создать дополнительные условия для своего ребенка, что-то отремонтировать или помочь учебному заведению, никто не против. Родители хорошо осведомлены о материально-техническом состоянии школ на местах. Но к каждому следует относиться одинаково и избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей. В нынешних условиях пандемии многие испытывают экономические трудности. Вот почему мы просим администрации школ принять правильный подход» .

В настоящее время в школах есть попечительские советы. Его члены имеют право контролировать эффективное и целевое использование средств из бюджета и дополнительных доходов.

В общеобразовательных школах сбор средств строго запрещен на протяжении всего учебного года, говорится в сообщении. В частности, запрещено собирать деньги на общественные мероприятия, школьную администрацию и учителей, классный фонд, уборку помещений, а также на ремонт школ и другие расходы. Руководители районных и городских отделов народного образования и все директора школ были строго предупреждены об этом.

В случае незаконного сбора средств в учебных заведениях региона руководство ОблОНО просит написать в мессенджер Телеграмм начальника областного управления народного образования - @SamVXTB или обратиться по следующим телефонным номерам: (66) 238-88-28, (66) 238-88-04.