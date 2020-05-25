» » » Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт
﻿
  • 25 май 2020 13:33
  • 129

Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт

В социальных сетях появляются сообщения о том, что в некоторых местах собираются деньги на ремонт школ, что вызывает недовольство родителей. «Мы не одобряем  и выступаем против денежного сбора в школах», пишет в своем информационном сообщении пресс-служба областного управления народного образования.

 

Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт

 

Министр народного образования Ш. Шерматов прокомментировал данный вопрос и обратился к администрациям школ: «Этот процесс должен быть добровольным. Если кто-то хочет создать дополнительные условия для своего ребенка, что-то отремонтировать или помочь  учебному заведению, никто не против. Родители хорошо осведомлены о материально-техническом состоянии школ на местах. Но к каждому следует относиться одинаково и избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей. В нынешних условиях пандемии многие испытывают экономические трудности. Вот почему мы просим администрации школ принять правильный подход» .

 

В настоящее время в школах есть попечительские  советы. Его члены  имеют право контролировать эффективное и целевое использование средств из бюджета и дополнительных доходов.

 

В общеобразовательных школах сбор средств строго запрещен на протяжении всего  учебного года, говорится в сообщении. В частности, запрещено собирать деньги на общественные мероприятия, школьную администрацию и учителей, классный фонд, уборку помещений, а также на ремонт школ и другие расходы. Руководители районных и городских отделов народного образования и все директора школ были строго предупреждены об этом.

 

В случае незаконного сбора средств в учебных заведениях региона руководство ОблОНО просит написать в мессенджер Телеграмм  начальника областного управления народного образования - @SamVXTB или обратиться по следующим телефонным номерам: (66) 238-88-28, (66) 238-88-04.


Похожие статьи:
﻿
Нигора Садинова: родители не должны платить за камеры видеонаблюдения, устанавливаемые в школах

Нигора Садинова: родители не должны платить за камеры видеонаблюдения, устанавливаемые в школах

Новости Самарканда
﻿
Эркинжон Турдимов: К сожалению, денежные сборы в школах все еще имеют место быть

Эркинжон Турдимов: К сожалению, денежные сборы в школах все еще имеют место быть

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Глава МНО изучил проблемы школ Самаркандской области и распорядился их устранить

Глава МНО изучил проблемы школ Самаркандской области и распорядился их устранить

Общество / Новости Самарканда / Фото
﻿
Имеют ли право школы собирать деньги с детей?

Имеют ли право школы собирать деньги с детей?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика