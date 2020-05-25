Школы Самаркандской области закончили около 54 тысячи выпускников

- Последний звонок, который прозвенел онлайн, подытожил учебный год в школах. Как будут выпускники сдавать экзамены?

- В соответствии с приказом министра народного образования от 20 мая этого года «О завершении 2019-2020 учебного года в общеобразовательных школах и предоставлении ученикам аттестатов», в текущем учебном году в общеобразовательных школах отменены итоговые экзамены.

-Как будут выставлены годовые оценки школьников?

- Итоговые оценки будут выставлены с учетом отметок, полученных за три четверти учебного года. В тех регионах, где была внедрена электронная программа Kundalik.com, активность учащихся в дистанционном обучении на телевизионных уроках «онлайн-школы» также учитывается при подсчете годовых результатов.

- В каком порядке будут выданы аттестаты выпускникам областных общеобразовательных школ в текущем учебном году?

- Выпускники получат электронную форму аттестата до 15 июня этого года. Оригиналы сертификатов, золотые и серебряные медали будут вручены в конце периода карантина в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими правилами.

- Каким образом выпускники 11-х классов смогут сдать документы при поступлении в вуз?

- Чтобы выпускникам и всем абитуриентам было проще подавать документы , Государственный центр тестирования создал сайт http://abitur.dtm.uz/, где подробно все указано .Благодаря этому наши выпускники могут ознакомиться с работой сайта, научиться правильно его заполнять, без ошибок. Кроме того, с помощью системы e-Test, созданной центром для обеспечения прозрачности тестовых заданий, абитуриенты могут проверить свои знания, решая вариант, составленный из наборов тестовых заданий, опубликованных в бесплатном «Тестовом наборе заданий 2019» по каждому предмету.

На вопросы отвечал начальник отдела координации деятельности учреждений общего среднего образования Самаркандского областного управления народного образования Кулдош САИДОВ.

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