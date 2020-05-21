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  • 23 май 2020 21:45
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В Самаркандской области из-за коронавируса закрыли Пайарык для движения транспорта

Данное решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья местного населения.

 

В Самаркандской области из-за коронавируса закрыли Пайарык для движения транспорта

 

Все дороги в город перекрыты блокпостами, въезды и выезды из махаллей контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

 

Напомним, за прошедшие сутки, с 21 по 22 мая, в Самаркандской области было выявлено 24 новых инфицированных. Все новые случаи - это люди, заразившиеся внутри страны. Таким образом, по состоянию на 23:00 22 мая 2020 года количество инфицированных в регионе достигло 318, а количество выздоровевших 218 (69% от всех случаев по области). В данный момент на лечении в Самарканде находятся 99 человек.


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