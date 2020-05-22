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  • 22 май 2020 18:04
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Очередная сессия Самаркандского областного Совета народных депутатов

Сегодня в хокимияте области прошла восьмая сессия Самаркандского областного Совета народных депутатов

 

Очередная сессия Самаркандского областного Совета народных депутатов

 

На заседании обсуждались вопросы социально-экономического развития Самаркандской области, повышения эффективности работы местных Советов народных депутатов, создания новых малых промышленных зон в Джамбайском, Тайлякском, Ургутском и Самаркандском районах, организации эффективного использования свободных объектов государственной собственности, а также создания общественной комиссии по социальному партнерству при  Самаркандском областном Совете.

 

Вначале были заслушаны  результаты исследования социально-экономического развития региона, деятельность  рабочей группы Сената Олий Мажлиса по повышению эффективности работы местных Советов народных депутатов.

 

В ходе обсуждения было отмечено, что наряду с позитивной работой, проделанной по комплексному развитию региона и использованием потенциала местных Советов народных депутатов в этом процессе, существуют некоторые проблемы и недостатки, которые негативно влияют на развитие региона.

 

Депутаты также обсудили вопросы о  создании новых малых промышленных зон в Джамбайском, Тайлякском, Ургутском и Самаркандском районах, создании общественной комиссии по социальному партнерству при областном Совете народных депутатов.

 

Депутаты должны помочь решить проблемы населения в своих избирательных округах, а также на местах, разработать конкретные предложения, проконтролировать работу, проводимую во время пандемии в рамках общенародного движения «Доброта  и поддержка». При реализации данной работы особое внимание будет уделяться трудоустройству людей, потерявших источник дохода, говорилось на собрании.

 

По завершению сессии по всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения

 

Пресс-служба хокимията Самаркандской области


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