За последние часы обнаружено 22 новых случая заражения. Половина из них в Самарканде

В Узбекистане на 22 мая на 16:30 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 22 и достигло 3028, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

"Из новых случаев 11 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 11 – среди населения. Из выявленных случаев заражения у граждан, находящихся на карантине, 6 приходится на граждан, вернувшихся из-за рубежа, а 5 человек заразились в результате контакта с больными.

А выявленные среди населения все случаи подтверждены в Самаркандской области. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин", – сообщили в министерстве.

В нашей стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2463 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 552 пациентов.